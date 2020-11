– Tidligere Jehovas vitner bør klage

– Jehovas Vitner bør ta dette spørsmålet på særdeles stort alvor, sier justispolitisk talsperson i Høyre, Peter Frølich.

De tidligere medlemmene Ida Kårhus og Louise Myrland etterlyser opplysninger om seg selv fra Jehovas vitner.

– De graver i seksuallivet ditt, de spør deg om alt ubehagelig, sier Ida Kårhus i dokumentaren.

I NRK Brennpunkts dokumentarserie Guds utvalde forteller de to om erfaringene fra det interne rettssystemet til Jehovas Vitner, kalt domsutvalget. Det bestemmer om medlemmer har brutt menighetens regler. Kvinnene frykter at intime detaljer fra utleverende samtaler fortsatt er lagret hos menighetene.

KLAG: Peter Frølich (H) har en klar oppfordring til kvinnene. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Høyre ber kvinnene klage

Peter Frølich syns dokumentaren er rystende, og at kvinnene er modige. Han mener det er uforstålig at unge mennesker i vanskelige situasjoner behandles slik, og oppfordrer de to å klage til Datatilsynet. Tilsynet kan se på om trossamfunnet har gjort noe ulovlig. SV sa tidligere denne uka at de vil ha slutt på interne domstoler.

TAKKNEMLIGE: Ida Kårhus og Louise Myrland setter pris på engasjementet fra det politiske miljøet. Foto: NRK

Myrland og Kårhus vurderer sterkt å følge oppfordringen fra høyrepolitikeren om å kontakte Datatilsynet.

KAN PÅLEGGE: Datatilsynet har myndighet til å pålegge tiltak mot trossamfunnet, ifølge Ylva Marrable. Foto: Ilja C. Hendel

Datatilsynet kan opprette sak

Hvis de berørte mener Jehovas vitner bryter loven, vil jeg absolutt anbefale dem om å klage, skriver seksjonssjef Ylva Marrable i Datatilsynet til NRK. Tilsynet har myndighet til å pålegge innsyn og sletting.

Dokumenter lagres

Ifølge lekkede interne dokumenter lagres informasjon fra utspørringene i domsutvalget i en lukket blå konvolutt. Deretter arkiveres de. Både Louise Myrland og Ida Kårhus har bedt om å få opplysningene fra Jehovas vitner, men mener de ikke har fått alt.

NRK Nyheter har bedt Jehovas Vitner om å kommentere denne saken, men det har ennå ikke kommet et svar på opplysningene i artikkelen.

Jehovas vitner har tidligere svart NRK Brennpunkt at de håndterer personopplysninger i samsvar med norsk lov: «Opplysningene (som lagres) begrenses til det minimum som er nødvendig for våre religiøse formål. Når noen ber om tilgang til sine personopplysninger, så får de slik tilgang i henhold til loven.»