– Teologistudenter føler seg presset til ekteskap

Lørdag kunne Andreassen lese i Vårt Land at biskopene i Den norske kirke er enige om at de ikke skal ordinerer samboere. De opprettholder dermed en 22 år gammel uttalelse, noe som faller teologistudenten tungt for brystet.

– Jeg synes det er trist og litt vanskelig. Jeg lever jo i samboerskap, og synes det er litt vondt at den kjærligheten jeg og min samboer har, ikke er akseptert i kirken i dag.

Hun hadde håpet at kirken, som allerede har godtatt likekjønnet ekteskap, også kunne støtte par som velger samboerskap fremfor ekteskap.

– Hvis man ser ut i verden, er det mange ekteskap som er vonde. Kirken bør understreke at det skal være kjærlighet i relasjonen, fremfor å understreke at man skal være gift, sier Andreassen.

23-åringen som skal ut i praksis snart, mener mange teologistudenter føler seg presset til å gifte seg, og sier at hun selv har kjent på det.

– Jeg vil ikke at jeg må gifte meg for å bli ordinert. Det viktigste er at kjærlighet foregår i trygge rammer, og at man ikke blir tvunget til å inngå ekteskap.

Bispemøte

Spørsmålet om presters samlivsform ble tatt opp på Bispemøtet i forrige uke. Der drøftet kirkens tolv biskoper sine forventninger til presters samlivsform. Konklusjonen var at uttalelsen fra 1995 blir stående.

Ledende biskop, Helga Haugland Helga Haugland Byfuglien, sier spørsmålet om samboerskap ikke var en stor sak.

– Gjennom samtale ble vi enige om at vi forholder oss til praksisen vi har fulgt hittil – at vi ikke ordinerer samboere. Vi ønsker og forventer at de som lever med en annen person, skal ordne dette samlivet i ekteskap.

Gammeldags

Byfuglien har likevel forståelse for at det kan virke litt gammeldags, samtidig mener hun at argumentene fra 1995 fortsatt står seg godt.

– Ekteskapet er en ordning som forplikter partene på en særlig måte, ikke minst av hensyn til den svakere part. Det er en trygghet i det som vi mener er til det beste for partene i et parforhold, sier hun.

Byfuglien mener at ordningen med likekjønnet ekteskap, viser at kirken bekrefter at ekteskapet er viktig i samlivet.

Byfuglien, som er preses i Bispemøtet, sier biskopene ikke er enige med studentene om at samlivsformen er en privatsak.

– Det vil ikke si at vi skal løfte dyner eller se hvordan folk har det sammen. Men det er slik at den som blir ordinert og vigslet til tjeneste i kirken, står ansvarlig i forhold til kirken og for å ha kirkens tillit, også på bakgrunn av hvordan man lever livet sitt.