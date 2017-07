– Temperaturene kan falle med 20 grader

– Været vil holde seg til i morgen, men så kommer det kald arktisk luft fra nordvest som fører til at temperaturen i enkelte områder i Finnmark kan falle med 20 grader, forteller meteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk institutt.

Søndag var Finnmark den varmeste landsdelen i landet med godt over 20 grader flere steder. Fra tirsdag vil temperaturen ligge mellom 5–15 grader i fylket.

Det vil bli skyet, regnbyger og torden enkelte steder, i dag og uken som kommer.

Les også: No ventar dei berre på regnvêret

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Blir sol i sør

– Vinden fra nordvest gir godværet til Sørlandet, det blir sol, men til dels skyet, men rundt 20 grader og fint. Det samme gjelder for Østlandet, sier Løvdahl.

Fra nord i Nordland og ned til Stat vil det være overskyet og regnbyger store deler av uken, men med glimt av sol.

– Jo lenger sør en kommer jo mer sol blir det inn imellom regnbygene, forteller Løvdahl.

Vestlandet vil også få mye sol og oppholdsvær, men til dels skyet utover uken.

Nye nedbørsrekorder

Det har vært flere nye nedbørsrekorder i juni i år, der Telemark og Rogaland har vært de våteste plassene i landet i måneden som gikk.

Drengeland i Telemark stakk av med rekorden for mest nedbør i løpet av et døgn. Det regnet 85,2 millimeter et våt juni-døgn denne sommeren.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Mens Sand i Suland kommune i Rogaland var Norges våteste tettsted hvor det regnet 314,3 millimeter