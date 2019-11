– Tegn på krenkelseshysteri å fjerne Radioresepsjonen-innslag

Det var under den såkalte flauhetskonkurransen at Tore Sagen fremførte det han omtalte som et privat notat. Teksten handlet om klima og rase, og målet var å gjøre de andre programlederne flaue.

I spalten bruker Sagen blant annet ordet «neger» en rekke ganger, og det snakkes nedsettende om kriminalitet, utseende og intelligens. Notatet avsluttes med etterligningen av apelyder.

NRK valgte i ettertid å fjerne innslaget (mer om dette lenger ned i artikkelen).

– Dette er et fenomen som brer om seg, og som vi i media bør være sterkt bekymret over. Nemlig krenkelseshysteri. Der rene feiltolkninger, også gjort med vilje, innskrenker ytringsrommet i Norge. Dette var ikke rasisme, det var rasismekritikk, sa Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

– Det er trist at man føler seg presset til å fjerne innslaget. Dette var en flauhetskonkurranse. Det jeg ble flau over, var at man følte seg presset til å avpublisere, sa rådsmedlem Selbekk.

Mener de krenkede må høres

KRITISK TIL NRK: Vebjørn Selbekk mener det ikke er bra for samfunnet at satire blir fjernet etter reaksjoner. Foto: NRK

Nesten halvparten av de 213 henvendelsene som er kommet til Kringkastingsrådet før årets siste møte gjaldt Radioresepsjonen-innslaget. 17 av henvendelsene er en eller annen form for støtteerklæring til Tore Sagen eller ønske om at saken ikke skulle vært avpublisert.

De aller fleste av rådsmedlemmene som uttalte seg, mente innslaget var innafor, og at det er problematisk at det ble fjernet.

– Jeg har aldri sett at teater har trukket kritiske stykker. Det hadde jeg håpet NRK også hadde latt være, sa tidligere Bergen-ordfører Trude Drevland (H).

Senterpartiets Kathrine Kleveland i rådet sier man må tåle satire, men legger vekt på dem som føler seg krenket og som sier det er vanskelig å ha en annen hudfarge.

– Jeg opplevde at dette ble veldig vanskelig. Og da blir rollen vår som allmennkringkaster kanskje ikke å være den aller tøffeste på satire i alle sammenhenger, mente Kleveland.

– Vil være hensynsfulle

Radioresepsjonen sendes direkte på P13 fra mandag til torsdag fra 11 til 13. Flauhetskonkurransen går en gang i uka.

Kanalsjef i P13 Stig Holmer innledet med å omtale «Flauhetskonkurransen» som «en lek med ganske tydelige premisser for lytterne». Etter hans oppfatning er det tydelig at innslaget er en parodi på rasister og klimafornektere.

De valgte likevel å fjerne innslaget etter ønske fra Tore Sagen.

Kanalsjefen har tidligere uttalt at de lytter til NRKs brukere og at de ønsker å være hensynsfulle

– Det var ingen enkel avgjørelse, sa Holmer i Kringkastingsrådet.

SATTE I GANG REAKSJON: Komiker Jonis Josef gikk kraftig ut på Instagram. Foto: Brage Lie Jor / NRK

Komiker Jonis Josef var en av dem som reagerte på episoden.

«Dette er ganske sykt å melde, Tore Sagen, selv på et humorprogram,» skrev han på Instagram.

«Skam deg mann, dette er dårlige greier. Jeg har alltid synes du har vært en hyggelig og fin fyr, men dette er ikke greit ass,» står det i innlegget som fikk mange til å reagere.

Sagen ønsket fjerning

ØNSKET FJERNING: Komiker Tore Sagen har sagt at han fikk en skyllebøtte av hat etter innslaget. Det var Sagen som ønsket å fjerne innslaget.

Det var Sagen selv som tok initiativet til å fjerne innslaget.

– Jeg prøvde å få frem at fornekting av menneskeskapte klimaendringer og rasisme er flaut. Men endte opp med å krenke feil folk, sa Tore Sagen til NRK da innslaget ble fjernet.

I Kringkastingsrådet kom det fram at det har vært et sterkt press mot Sagen etter innslaget. Han har også mottatt drapstrusler.

Sagen mener det er problematisk når innslaget tas ut av kontekst.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tore Sagen var til stede i Kringkastingsrådet, men kom ikke med noen uttalelse der. Han har imidlertid snakket om satireinnslaget i Jonis Josefs podkast Juicy.

– NRK ville ikke ta vekk dette innslaget fordi de mente at de kunne forsvare det og mente at det var innafor, men jeg ville ta det vekk fordi det blir tatt ut av sammenheng, og så blir det spredd rundt, og jo fortere vi får det vekk, jo mindre spredning.

Han erkjenner at det er et problem at han ikke får sagt det han ville si, men at det totalt sett ville være den beste løsningen å fjerne det.

Komiker Shabana Rehman har støttet Tore Sagen.

«Takk, Tore Sagen og Radioresepsjonen, for at dere tok opp hva som er så inni granskauen flaut å si og mene i vår tid,» skriver Rehman i en kronikk på Ytring.

Kringkastingssjef: Vi ble ikke presset

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener man ikke bør legge for mye prinsipielt i fjerningen av innslaget. Han forklarte at det var en beslutning som ble tatt ganske raskt.

– Ikke legg for mye prinsipielt i dette. Det var en kollegial avveining, og vi ble ikke presset til å fjerne innslaget. Vi mener dette er innafor NRKs oppdrag. Det kan godt være at vi og Tore Sagen etter noen dager hadde landet på en annen beslutning; at vi da hadde ment det var bra at vi sto i det, sa Eriksen.

Han mener debatten har vært nyttig.

– Dette må være ett av de mest vellykkede satireinnslagene vi har hatt. Fordi den har skapt en voldsom debatt, også innad i NRK, om hva som er satirens grenser og om mangfold i samfunnet, sa Eriksen.