– Tar tid å bytte til miljøvennlige cruiseskip

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har bedt Sjøfartsdirektoratet utarbeide et regelverk som skal få ned utslippene fra cruisetrafikken i norske fjorder som står på Unescos verdensarvliste.

Ifølge departementet tilfredsstiller kun halvpartene av skipene som besøker norske fjorder sommerstid moderne miljøkrav.

– Dette vil bety at noen rederier må bytte ut skip hvis de skal slippe inn i norske fjorder, sier Helgesen.

– Frykter konkurransevridning

Aurland kommune i Sogn og Fjordane har to av fjordene som kan bli omfattet av det nye regelverket. Mange turister besøker Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden årlig og legger igjen penger i kassa til næringslivet på land.

– Dette kan føre til at det blir antallet anløp vil bli redusert og at det blir færre turister igjen. Turisme er hovedinntektskilden vår og vi er avhengig av turister som legger penger igjen, sier ordfører i Aurland Noralv Distad (H) til NRK.

Han mener Verdensarvstatusen for fjordene i hans kommune fortsatt er i god stand, men ser for seg at det vil bli behov for strengere krav til utslipp i fremtiden.

– Men da må reglene gjelde for hele landet eller internasjonalt. Differensierte avgifter er ingen løsning og vil føre til en konkurransevridning bort fra vårt område, sier Distad.

– Miljøet er viktigst

Ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) i Stranda kommune hvor Geirangerfjorden ligger, tror mange vil frykte færre besøk i området når reglene trer i kraft.

– Men vi har en verdensarvstatus som gjør at miljøet er det aller viktigste. Cruisenæringen er en del av bildet, men ikke hele bildet, sier Tryggestad til NRK.

– Geirangerfjorden har blitt kåret til verdens beste reisemål og er kjent for renhet og ekte natur. Skal vi være det i fremtiden må vi også stille krav til rederiene.

Han er enig med sin ordførerkollega i Aurland om at et regelverk må gjelde for hele kysten.

– Hvis ikke risikerer vi at det opprettes transitthavner andre steder hvor turistene fraktes videre til oss i dårlige busser fra lavkostland. Det ser vi konturene av allerede i dag.

– Omstilling tar tid

Selskapet Cruise Norway som eies av den norske cruisenæringen, markedsfører Norge som reisemål for de utenlandske rederiene.

Direktør Sandra Diana Bratland sier at alle ønsker en grønnere industri, men at fristen Helgesen har satt er for kort.

– Rederiene planlegger sommerprogrammene to til tre år frem i tid. Dersom man skal bygge om og skifte ut skip, tar det lengre tid enn to år, sier Bratland.

– Cruiseturisme handler ikke bare om at turistene skal få se utsikten, men også om verdiskapning på land.

Bratland sier hun er opptatt av å snakke om miljø i sin dialog med rederiene, og mange nye miljøvennlige skip er i bestilling.

– Vi imøteser forslag til grønnere industri, og noen av de eldste skipene kunne vi godt sett at forsvant. Men det tar tid å omstille seg, og vi vil ha en god dialog med Sjøfartsdirektoratet og revierene for å finne en best mulig løsning, sier Bratland.