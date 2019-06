– Syria-borna er som andre born med alvorlege traume

Måndag vart fem foreldrelause norske born henta ut frå Al Hol-leiren i Syria. Dei vart henta med eit spesialfly frå SAS, leigd inn av Det norske utanriksdepartementet.

Lars Halaas Lyster er spesialrådgjevar i RVTS, Regionalt ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging, region Aust. Her har dei spesialkompetanse på menneske som har opplevd traumatisk stress.

Barnevern og psykisk helsevern

– Vi har utarbeidd ein strategi på korleis vi kan støtte dei ulike aktørane som vil vere sentrale i tiltak mot desse borna. Det er truleg barnevernstenesta og det psykiske helsevernet som blir dei mest sentrale instansane. Vi har ikkje høve til å gripe inn, men vi tilbyr støtte og vegleiing, seier han til NRK.

Lars Halaas Lyster er tilhengjar av å bruke den utvida familien aktivt i det som skal skje vidare med borna, Det er snakk om besteforeldre, tanter og onklar, dersom dei er egna for oppgåva. Ein skal ikkje ta eit barn ut av familien utan at det er heilt naudsynt. Han viser til at det i dag også er gjeldande praksis i barnevernet.

– Dette er viktig også i saker der mødrene er i live. Mest sannsynleg vil desse mødrene, etter å ha sona straffa si, forvente eller be om å få borna sine tilbake. Vi må planleggje for det. Og då må vi bruke det eksisterande systemet, som er eit godt fungerande system, seier han.

Solberg om foreldreløse Syria-barn: – Må ikke dømmes for foreldrenes valg

– Samarbeid mellom instansane

Lyster meiner det er heilt naudsynt å hindre at borna ikkje blir kasteballar mellom ulike instansar, eller at dei må skifte omsorgsmiljø for ofte. Han strekar under kor viktig det er at dei ulike instansane greier å samarbeide på tvers av fagfelta sine. Det er viktigare enn å finne opp krutet på nytt, trur han.

– Vi har sendt dei første tilrådingane inn i systemet. Det er viktig å finne ut kva behov det enkelte barnet har. Vi må fjerne stigmaet, og det må skje raskt. Dei må ikkje ende opp med å bli kalla terrorborna eller IS-borna, det kan hindre at dei blir inkluderte i eit lokalsamfunn. Det å bli behandla som andre som har opplevd vanskelege hendingar, er like viktig som psykologisk hjelp, meiner han.

Lyster meiner det er viktig at vi møter borna som kjem frå Syria på lik line med andre born som har opplevd krig eller andre brutale hendingar.