– Svak boligutvikling over det meste i landet

I formiddag publiserer Eiendom Norge statistikken for boligprisene i august, og det har vært en stor spenning knyttet til om boligprisene vil synke eller stige.

– Boligprisene i august 2017 har steget med nominelt 1,2 prosent, sier Eiendom Norge-sjef, Christian Vammervold Dreyer.

NYE TALL: Eiendom Norge-sjef, Christian Vammervold Dreyer, la i dag frem boligprisstatistikken for august. Foto: Mohammad Mnawar / NRK

Justert for sesongvariasjoner falt prisene med 0,4 prosent.

– Dette en svak augustmåned for Norge å være når det gjelder boligprisutvikling. Nå er det en svakere utvikling over det meste i landet. Om dette skylles en smitteeffekt av de negative overskriftene som preger mediene på grunn av Oslo-markedet, eller om dette er boliglånsforskriften som rammer inn mer bredt er vanskelig å si noe om.

Videre forklarer Dreyer at de forventer en negativ utvikling i prisene ut året.

– Vi har nå lagt bak oss seks måneder med moderat eller svak utvikling i de sesongkorrigerte prisene. Samlet for sesongkorrigert vekst ligger på minus 0,5. Vi forventer en negativ vekst, og vi kommer til å ha en negativ vekst i 2017 når vi ser på de nominelle prisene. Prognoser som vi snakker om bygger på gjennomsnittspriser, sier han.

Nedgang siden mai

Eiendom Norges boligprisstatistikk for mai viste at boligprisene i Norge hadde sunket nominelt med 1,1 prosent. Justert for sesongvariasjoner hadde prisene falt med 0,7 prosent.

– Dette er den svakeste maimåneden vi har hatt siden 2003, og vi må tilbake til oktober 2015 for å få en svakere måned i nominell utvikling. Boligprisutviklingen er unormalt svak, sa Eiendom Norge-sjef, Christian Vammervold Dreyer i juni.

I mai hadde prisene i Oslo sunket med 1,4 prosent justert for sesongvariasjoner, og Dreyer forventet at Oslomarkedet ville fortsette å være svakere enn resten av landet i månedene fremover.

I de andre store byene hadde prisene økt, mest i Stavanger og Trondheim med henholdsvis 1,0 og 0,7 prosent.

Nye låneregler

Boligprisveksten i Norge har avtatt de siste månedene, etter at årsveksten nådde toppen på 13 prosent i februar. Spesielt i det lenge brennhete Oslomarkedet har ekspertene spådd en nedgang i prisveksten.

1. januar i år ble det innført nye boliglånsregler. Hensikten med de nye reglene var å dempe boligprisveksten, særlig i Oslo. I fjor steg boligprisene i hovedstaden med mer enn 23 prosent. Fra og med april måtte alle kjøpe bolig med de nyere og strengere lånekravene myndighetene har satt.