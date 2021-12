– Svært sannsynleg at du møter ein fyllekøyrar i jula

Trass i korona og strenge tiltak blir det jul i år igjen, også i år med festlege lag med alkoholhaldige drikker til.

Men kvar dag blir over 14.000 køyreturar gjennomførte i alkoholpåverka tilstand.

Det seier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA Rusfri Trafikk. Derfor ser dei med skrekk på jula.

– Det er all mogleg grunn til å vere merksam når du er ute på vegen, for det er svært sannsynleg at du møte ein fyllekøyrar i jula.

Politiet seier altfor mange blir tekne i promillekontroll, samtidig fryktar organisasjonen for rusfri trafikk at mørketala er store. Foto: arkiv / NRK

Mange fyllekøyrer kvar dag

Hittil i år er nesten 8.800 personar melde for køyring i ruspåverka tilstand.

Det svarer til 26 personar kvar dag.

– Dei unge vaksne, mellom 25 og 44 år utgjer over 50 prosent av alle rusmelde, og innanfor den gruppa er det dei yngste mellom 25 og 34 som er aller verst, seier Fjellvang Kristoffersen.

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA Rusfri Trafikk fryktar du vil møte ruspåverka sjåførar på vegen i jula. Foto: Sigmund Sagberg

Utrykkingspolitiet gjennomfører promillekontrollar dagleg.

Dei tek fleire for å køyre i ruspåverka tilstand i sommarmånadene enn i juletida, men for mange køyrer ruspåverka også i desember.

– Vi avdekkjer altfor mange, kvar einaste dag. Men vi har tru på at bilistane er flinke til å avtale rusfri køyring. Oppmodinga vår er så klart at alle køyrer rusfri, seier Roar Skjelbred Larsen, konstituert sjef for Utrykkingspolitiet.

Kvart år blir rundt 10.000 personar tekne for ruskøyring i Noreg, og dei siste tre åra har 80 menneske mista livet på grunn av ruskøyring.

– I alvorlege ulykker og dødsulykker viser tal frå Statens vegvesen at det i 2020 var 26 prosent av dødsulykkene var ruspåverka køyring ei medverkande årsak til ulykka. Det er eit alvorleg problem, derfor er det viktig at alle bidreg og køyrer rusfri for å redusere talet på døde og skadde i trafikken.

Roar Skjelbred Larsen, konstituert sjef for Utrykkingspolitiet seier altfor mange køyrar ruspåverka. Foto: Anne Lognvik / NRK

Dagen derpå-promillen

Fjellvang Kristoffersen fryktar òg at folk set seg for tidleg bak rattet igjen, sjølv dagen etter festlighetene.

– Eg trur mange kan ha ein tendens til å undervurdere styrken på dagen derpå-promillen, rett og slett. Dei set seg bak rattet for tidleg dagen etter dei har vore i eit festleg lag.

Vinkas du inn til kontroll dagen etter kan du bli teken for promillekøyring om du ikkje har venta lenge nok etter festlighetene. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Mange har nok høyrt om den såkalla 12-timars regelen, men Fjellvang Kristoffersen seier det ikkje er nokon god regel for kor lenge ein burde vente med køyreturen dagen etter.

– Det varierer veldig sjølvsagt, både med kor stort alkoholinntaket har vore, dagsforma, kjønn, vekt. Så det er faktisk ingen tommelfingerregel for når det er trygt å setje seg bak rattet etter ein har vore på fest og drukke alkohol.

For køyring med dagen derpå-promille har UP teke fleire for.

– Er det tvil om ein burde køyre, så er det sikkert at ein ikkje skal køyre. Vent til ein er heilt sikker, er det klare rådet til UP-sjefen.

Den klare oppmodinga frå både UP og MA Rusfri Trafikk Foto: Gorm Kallestad / NTB

Skjelbred Larsen meiner det er farleg å seie akkurat kor lenge ein bør vente med å køyre etter å ha drukke. For på lik linje med Fjellvang Kristoffersen, poengterer UP-sjefen at det er veldig individuelt kor lang tid ein bruker på å forbrenne rusen.

– Så først og fremst, vêr sikker på at du er edru. Er du usikker, la det gå litt meir tid til du er sikker, seier UP-sjefen.

Også Fjellvang Kristoffersen seier hovudregelen er at ein ikkje skal køyre bil før ein er 100 prosent sikker på at ein er edru, utkvilt og i form til det.

– Oppmodinga før jul er å ta det med ro, drikke med måte og vere heilt sikker på at ein er edru før ein set seg bak rattet. Og ser ein noko ureglementert i trafikken er det berre å melde frå til politiet.