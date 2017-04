– Stortinget må stoppe et nytt Guantánamo

Norske soldater befinner seg for øyeblikket i Afghanistan, Mali, Syria og Irak. Soldatene kommer i situasjoner der de må ta folk til fange – ofte levere dem over til andre myndigheter.

Hvordan skal soldatene sørge for at fangene får rettferdig behandling?

I den store Afghanistan-rapporten som kom i juni 2016 tok utvalget opp utfordringene da Norge overleverte fanger til afghanske myndigheter:

«Norske myndigheter tok ved flere anledninger og på flere måter opp fangebehandling med afghanske myndigheter, men kunne ha stilt tydeligere krav om afghanske myndigheter fulgte opp sine forpliktelser.»

Advarer mot nytt Guantánamo

Leder for Folkerettsseksjonen i Røde Kors, Mads Harlem, mener det nå er på tide at Stortinget vedtar en lov for hvordan fanger arrestert av norske soldater skal behandles.

VIL HA LOV OM FANGEBEHANDLING: Leder for Røde Kors' folkerettsseksjon Mads Harlem mener Stortinget må vedta en lov for hvordan fanger skal behandles i krig og konflikt. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Internasjonalt holdes fanger innesperret i krig og konflikt under helt uakseptable forhold. Jeg tenker på Guantánamo, jeg tenker på opplysningene som kommer fram om behandlingen av fanger tatt i Syria og Irak, sier Harlem.

– Hvorfor bør Stortinget vedta en lov om fangebehandling?

– Når Afghanistan-utvalget påpeker kritikkverdige forhold så bør Stortinget ta tak i dette for å forsikre en forsvarlig behandling av norske fanger, men også for å sette en internasjonal standard for hvordan fanger som fengsles i krig og konflikt skal behandles.

I dag behandler Stortinget rapporten fra Afghanistan-utvalget og forsvarsministerens og utenriksministerens redegjørelse om Norges innsats i Afghanistan.

Ifølge rapporten tok norske soldater 29 fanger i Afghanistan i perioden 2001–2014.

Fakta om Afghanistan-konflikten Ekspandér faktaboks Taliban-regimet i Afghanistan ble styrtet høsten 2001, da vestlige styrker med USA i spissen hjalp en allianse av krigsherrer og opprørsgrupper til makten i Kabul.

Store vestlige styrker rykket inn i landet. På det meste var over 150.000 utenlandske soldater i Afghanistan. Tross dette har Taliban styrket sin stilling siden 2006.

NATO avsluttet sine kampoperasjoner i landet ved utgangen av 2014 og overlot ansvaret for sikkerheten til afghanske styrker.

Krigen hadde da kostet minst 16.000 sivile afghanere livet. Flere tusen afghanske soldater og politifolk og rundt 3.500 utenlandske soldater, blant dem ti norske, var drept.

USA og NATO har beholdt 12.000 soldater i landet for å drive opplæring og veiledning av afghanske styrker. Samtidig har Taliban vært på frammarsj. (Kilde: NTB)

Miljøpartiet de Grønne fremmer tirsdag forslag om å innføre en lov som sikrer at fanger som holdes av norske styrker får ivaretatt sin rettigheter.

Tror ikke en lov vil endre noe

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen vender tommelen ned for utspillet fra Røde Kors.

– Jeg har liten tro på at det norske Stortinget kan påvirke fangebehandling ved lovgivning.

TROR IKKE PÅ NOEN LOV: Tidligere forsvarssjef og general Sverre Diesen mener ikke en lov er veien å gå for å få mer rettferdig fangebehandling. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Han frykter en eventuell lov kan skape problemer for internasjonale operasjoner i fremtida.

– Enten vil vi med en slik lov avskjære oss selv fra å delta i internasjonale militæroperasjoner, eller vi kan akseptere at verden er et ufullkomment sted og delta hvis vi mener det er det minste av flere onder, sier Diesen.

Forsker og oberstløytnant ved Forsvarets høyskole, Tormod Heier, mener imidlertid en slik lov vil være viktig.

– Den vil først og fremst bidra til å legitimere og forankre den norske militære innsatsen i Afghanistan, i tillegg vil den øke presset på afghanske myndigheter for at de skal følge Folkeretten. De vil vite at de blir sett i kortene og det kan virke disiplinerende på evnen til å følge opp internasjonale forpliktelser, sier Høier.

KAN VIRKE OPPDRAGENDE: Forsker ved Forsvarets Høyskole Tormod Heier tror det kan virke disiplinerende på afghanske myndigheter hvis de vet at de blir sett i kortene på hvordan de behandler fanger. Foto: NRK

MDG fremmer altså lovforslag i Stortinget i dag, tirsdag. Krf-leder Knut Arild Hareide sier at de kommer til å vurdere forslaget fra MDG.

– I krig med maktbruk finnes det viktige spilleregler som Norge må gå foran med. Vi skjønner derfor at MDG kommer med dette lovforslaget, sier Hareide.

Ap og Høyre sier også til NRK at de vil vurdere forslaget.