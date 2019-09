– Stor skuffelse etter Ernas tale til FN

– Vi er særlig skuffet over at ikke regjeringen kommer med noen nye klimamål om hjemlige kutt og i tillegg resirkuleres gamle løfter om klimafinansiering som nye. Vi mener ikke dette svarer på den veldig direkte oppfordringen fra FNs generalsekretær, sier Ingrid Rostad til NRK.

Hun er rådgiver i Forum for utvikling og miljø, et nettverk av over 50 norske klima-, miljø- og utviklingsorganisasjoner.

Forumet hadde på forhånd sendt ønskeliste til regjeringen, der de krevde 53 prosent klimakutt innen 2030. Regjeringsplattformen sier 45 prosent, og FN-sjefen fikk ingen prosentøkning fra Norge i denne omgang.

Ingen taletid uten nye mål

Når verdens ledere samles til klimatoppmøte er FN-sjefen streng – ingen får gå på talerstolen hvis de ikke kan legge fram skjerpede klimaplaner.

Les også: Erna må presentere nye klimaplaner for å få tale i FN

Halvparten av verdens ledere fikk derfor ikke taletid. Det fikk Erna, og dermed var det duket for skyhøye forventninger.

Men til stor skuffelse for mange, hadde Erna Solberg ingen konkrete prosenter for klimakutt å komme med. Det eneste hun kunne love FN var skjerpede kutt neste år.

Hovedbudskapet i talen hennes var nyheten om hvor store klimakutt have kan bidra til.

For mens verdens toppolitikere er samlet til klimatoppmøte, kunne Solberg stolt vise fram sin nyfødte klimababy; rapporten fra Høynivåpanelet for en bærekraftig havnæring.

Havpanelet ble skapt etter initiativ fra den norske statsministeren. Og det gledelige budskapet som forskerne har kommet fram til på vegne av 14 havnasjoner, er at 21 prosent av klimakuttene som trengs kan gjøres ved hjelp av næringer knyttet til havet. Og det passer jo bra for en havnasjon som Norge.

Statsminister Erna Solbergs tale på FNs klimatoppmøte. Du trenger javascript for å se video. Statsminister Erna Solbergs tale på FNs klimatoppmøte.

Gamle løfter

Solberg nevner også i talen sin en dobling av midlene til det grønne klimafondet, som brukes til klimabistand i utviklingsland, noe hun fikk applaus for i salen i FN. Men for nordmenn var dette ikke nytt, dette løftet kom regjeringen med allerede i 2015.

– Hun sa også at Norge skal oppskalere vårt klimamål, uten å være konkret. Dette er også gammelt nytt. Det er synd at ikke Norge tok sjansen og viste større ambisjoner, når vi hadde sjansen til å gå foran og legge press på andre, reagerer Lisa Sivertsen i Kirkens Nødhjelp.

– Her er det vanskelig å si at Norge kom med «planer, ikke taler», slik Guterres ba landene om. Vi hadde forventet mer enn resirkulering av et fire år gammelt løfte. Dette står i skarp kontrast til Greta Thunbergs krystallklare budskap til FN denne morgenen, sier Marius Holm i Zero.

Men dette er nytt for FN, svarer Solberg, når NRK konfronterer henne med de gamle løftene.

– Det jeg har presentert er nytt i den internasjonale konteksten. I år skal vi komme med nye initiativ, ikke med nye ambisjoner, det kommer først i klimatoppmøtet til neste år, svarer statsministeren.

Statsminister Erna Solberg, klimaminister Ola Elvestuen og FN-ambassadør Mona Juul på klimatoppmøte i FN. Foto: NorwayUN

65 land lover å skjerpe sine klimamål

I skrivende stund er det 65 land som har sagt de vil skjerpe sine klimamål innen 2020.

Norge er blant disse landene. Men vi er overhodet ikke alene om å ikke røpe hva det betyr i konkrete klimakutt.