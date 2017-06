– Soloterrorister er krevende å avverge

Bjørnland viser til flere terrorangrep i Europa det siste halve året hvor enkeltpersoner med sympatier for terrorgruppen IS har gjennomført terrorangrep alene med enkle virkemidler.

I flere av angrepene har gjerningspersonene benyttet seg av lastebiler eller varebiler og kjørt inn i folkemengder, slik vi har sett i blant annet London og Stockholm.

– Det er handlinger som gjør det ekstra krevende å avverge og avdekke, for man arbeider jo i hovedsak alene. Men det er ikke umulig å avverge, sier Bjørnland til NRK.

Bekymring knyttet til enkeltpersoner

I dag ble det klart at PST har valgt å opprettholde trusselnivået som ble satt 9. april i år etter angrepet i Stockholm og pågripelsen av en 17 år gammel russisk asylsøker som var i besittelse av en hjemmelaget sprengladning i Oslo.

– Pågripelsen av 17-åringen viser at den type trusler kan oppstå fra miljøer og enkeltindivider som ikke har hatt høy prioritet hos sikkerhetstjenesten. Han hadde vært en bekymring tidligere, og bekymringen var fra vår side tatt ned, sier Bjørndal.

Flere av gjerningspersonene i de andre terrorangrepene i år har også vært personer som tidligere har vært i sikkerhetstjenestens søkelys, men hvor man hadde trappet ned eller lagt bort overvåkingen.

– Vi er bekymret for personer som ikke er en del av de etablerte miljøene, men som kanskje befinner seg i grenselandet. Det er personer som ikke har fremstått som akutt farlige og som kan gå under radaren.

Ber folk være årvåkne

Bjørnland sier de ikke har etterretning som tilsier at IS og Al Qaida har planlagt et sentralstyrt angrep på norsk jord.

– Hvis noe skulle skje i Norge, så vil det være et angrep som er inspirert IS og Al Qaida, hvor det blir brukt enkle midler mot mål med lav sikring, sier PST-sjefen.

PST-sjefen oppfordrer nordmenn til å være årvåkne, og melde fra til politiet dersom de får mistanke om at en de kjenner kan gå med planer om å gjennomføre et terrorangrep.

– Forskning viser at en overvekt av dem som opererer alene har en tendens til å fortelle om at de har planer om å gjøre noe til venner, familie og kolleger. Da er det viktig at de forteller det videre til politiet, sier Bjørnland.