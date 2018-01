– Skattekutt vil ramme sykehjem og skoler

Skattesats: Eiendomsskatten kan innføres av kommunestyret. Den skal være på minst 2 og maksimalt 7 promille av takstgrunnlaget. Kommunen kan ikke øke satsene mer enn 2 promille i året. Har de tre promille i år, kan de ta maks fem promille neste år.

Takstgrunnlag: Kommunene bestemmer selv hvordan de setter takstgrunnlaget. Modellene som brukes er først og fremst enten å bruke statens ligningsverdi eller at kommunene selv takserer markedsverdien på boligene.

Ligningsverdi: Kommunene kan bruke Skatteetatens ligningsverdier (som brukes til formuesskatteberegning) som grunnlag for verdiene av eiendomsskatten. (Dette kan bare gjøres på boliger, næringsbygg og hytter må uansett takseres.) Ligningsverdien i selvangivelsen er sjablongberegnet til å være 1/4 av markedsverdien. For å finne takstgrunnlaget for eiendomsskatt ganger man derfor ligningsverdien med fire (og finner en tilnærmet markedsverdi). Deretter sier reglene at man skal bruke 80 prosent av denne verdien som takstgrunnlag for eiendomsskatten.

Markedsverdi: Kommunene kan taksere boligene en gang hvert tiende år. Kommunen velger selv en prosentandel av markedsverdien som takstgrunnlag for skatten. Noen kommuner har helt opp til 100 prosent av markedsprisen. De fleste kommunene ligger lavere – rundt 50 prosent av markedsverdi