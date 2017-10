– Sikkerheten ved norsk atomreaktor er mangelfull

Det er Det internasjonale atomenergibyrået IAEA som beskriver forholdene ved forskningsreaktoren på Kjeller som mangelfulle. Byrået har i en uke gjennomført en omfattende undersøkelse av atomreaktoren, den ble avsluttet i går.

30 punkter må rettes

Atomfysiker og daglig leder i miljøorganisasjonen Bellona, Nils Bøhmer, er urolig for utviklingen ved reaktoren. Miljøorganisasjonen har vært opptatt av driften av atomreaktoren og avfallsproblemene rundt reaktoren på Kjeller de siste 20 årene.

Daglig leder i Bellona Nils Bøhmer mener IFE har kort tid på seg til å overbevise sikkerhetsmyndighetene at de tar sikkerheten alvorlig. Foto: NRK

– Det er alarmerende at både Statens Strålevern og IAEA har påpekt en rekke av disse punktene tidligere. Og at listen med mangler er såpass omfattende. Det listes opp over 30 mer eller mindre alvorlige punkter som må rettes opp i, sier Bøhmer til NRK.

Mangler ved brannsikkerhet

Bellonas daglige leder sier de mest alvorlige punktene i rapporten er at IFE bryter de internasjonale sikkerhetsstandardene på en rekke punkter. At rapporten også inneholder kritikk mot manglende brannsikkerhet og mangler ved alarm- og kontrollsystemer liker Bøhmer svært dårlig.

– Det må gjøres noe med at det nå ikke er mulig manuelt å stenge ned reaktoren utenfor konrollrommet, sier atomfysikeren.

Følger nøye med

Det har lenge vært klart at det haster med å sikre norsk atomavfall. Statens Strålevern følger situasjonen nøye.

– Strålevernet har hatt Institutt for energiteknikk (IFE) under intensivert tilsyn siden 2014. Det er et positivt oppfølgende tiltak at IFE har sørget for denne nye gjennomgangen, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens Strålevern til NRK.

– God teknisk stand

Ledelsen ved IFE fremholder at dette ikke var en inspeksjon, men at IFE selv inviterte de internasjonale ekspertene til Romerike.

Direktør Nils Morten Huseby har invitert Det internasjonale atomenergibyrået på nytt i 2018 for å gjennomgå sikkerhetsarbeidet. Foto: NRK

– Ekspertgruppen understreket i tirsdagens sluttmøte at reaktoren på Kjeller er i god teknisk stand og at den er godt ivaretatt. Ifølge gruppen har de kommet med færre forbedringspunkter enn det som er vanlig i slike gjennomganger, sier administrerende direktør ved Institutt for energiteknikk, Nils Morten Huseby til NRK.

– Drepende kritikk

Bellona mener at det er i skjerpende retning at dette ikke er første gang mangler påpekes.

– IAEA kommer i denne rapporten med en drepende kritikk av hvordan sikkerheten er ivaretatt ved JEEP-2 reaktoren på Kjeller. Dette er spesielt alvorlig siden Statens Strålevern i lang tid har hatt Institutt for energiteknikk (IFE) under skjerpet tilsyn på grunn av manglende sikkerhetsorganisering. Det ser ikke ut som om IFE evner å ta de nødvendige grepene som må gjøres for at reaktoren kan drives sikkert, sier Bøhmer til NRK.

Det brygger også opp til en avgjørende avklaring om det kan gis ny konsesjon til videre drift, den nåværende konsesjonen varer ut neste år.