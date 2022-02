– Selv om meteren er borte, tåler du ikke mer alkohol enn før

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Over hele landet kunne nordmenn drikke til langt på natt igjen, og flere kjenner kanskje på en bakrus i dag.

Det var spesielt travelt for politiet som måtte rykke til bråk og vold i flere byer.

Psykologspesialist Kari Lossius sier at feiringen var berettiget og forventet, men at den også bekrefter at nordmenn ikke er gode på «fyllakultur». Hun tror ruskulturen kan forsterkes i en periode nå.

– Vi har en tendens til å drikke som det er den siste dagen i livet vi har alkohol. Det går ofte veldig for fort for mange, sier psykologspesialist Kari Lossius. Foto: Bergensklinikkene

– Nå er det lov til å drikke etter 23 og da går vi amok. Men høyt alkoholkonsum er farlig, rett og slett. Lykkepromillen er mellom 0,5 – 1, sier Lossius.

– Det er farlig fordi man kan skade seg, ødelegge vennskap, skade andre, eller kjøre i fylla, for eksempel.

– Tåler mindre

Selv om det har blitt mer hverdagsdrikking hjemme for noen under pandemien, har andre lavere toleranse.

– Hvis du har hatt en lang periode uten alkohol og starter på igjen, blir du fortere ruset enn da du var «godt i gamet», sier Lossius.

Hun har jobbet med rusproblematikk siden 1986.

– Selv om meteren er borte, tåler vi ikke mer alkohol. Drikker du nok, blir du for full og må møte skadene det fører med seg, sier psykologen.

Hvis man fortsatt har «god trening» i å drikke mye over tid, kan man tåle en høyere promille, men det er ikke et sunnhetstegn, legger hun til.

– Dagen derpå kan være tøff

Lossius sier den nordiske drikkekulturen kan være «farlig» på høy promille, fordi vi ofte drikker mye når vi først drikker.

For å oppnå og bevare «lykkepromillen» skal man drikke sakte og ha pauser mellom inntak av hver enhet. Slik får man en sakte, stigende og lav promille, ifølge Lossius.

– Da har du optimal rus, du bruker mindre penger, får mindre skader og mindre bakrus. Det er et kinderegg – og får du til det, går du våren godt i møte.

Lossius sier at dagen derpå kan være tøff for mange, spesielt hvis alkoholen har blitt brukt til å dempe en følelse.

– Da kommer angeren, angsten stiger, mange får økt aktivering i kroppen og kjenner på depresjon og meningsløshet. Dagen derpå kan være tøff. Hvis du drikker på grunn av angst, så er det som å pisse i buksa for å holde varmen. Neste dag blir det bare verre.

– Har du det sånn, be om hjelp, snakk med kloke mennesker og reduser. De aller fleste klarer det på egen hånd, forteller hun.

Risikofaktor under pandemien

Ragnhild Kaski i Av-og-til, minner om at man verken skal belønne eller trøste seg selv med alkohol. Foto: Av-og-til

Selv om noen har drukket mindre de siste to årene, viser en undersøkelse at flere har drukket alkohol i hverdagen under pandemien, både alene og i hjemmet.

– Man får et enda høyere forbruk hvis man beholder vanen med et glass vin foran Netflix, i tillegg til festene eller middager med mye vin i helgene, sier Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til.

Rapporten «Alkohol og korona – En risikofaktor under pandemien», ble publisert av Av- og til i fjor, utarbeidet av Rambøll Management Consulting.

FHI er bekymret for at folk viderebringer alkoholvanene de har hatt under pandemien.

– Det er vanskelig å spå om hva som vil skje fremover, men vi kan være bekymret hvis folk tar med seg alkoholvanene de hadde under koronaen. For noen innebar det mer bruk pga. manglende jobbavtaler og struktur i livet, sier Jørgen Gustav Bramness, seniorforsker, Rusmidler og tobakk, FHI til NRK.

På Stavkroa i Hemsedal var det lørdag kveld smekkfult på dansegulvet. Foto: Stavkroa

Oppdag problemer hos andre

Hvis du er usikker på alkoholvanene dine, råder Kaski til å lage en oversikt over hvor mye du drikker.

– Du kan lage rammer for alkoholbruken din. Du kan bestemme deg for hvor mye du skal drikke i forkant av sosiale sammenkomster og å bestemme deg for å ikke drikke i ukedager, sier Kaski.

– Ta hverdagen tilbake når det gjelder alkohol. Ikke kombiner korona-vanene sammen med nye, sosiale vaner, sier Kaski.

Kaski tror at flere vil oppleve å kjenne en som har fått et problem i tiden fremover.

– Mer hjemmekontor og isolasjon, betyr også færre rundt til å fange opp problemer hos andre, sier hun.

I bakgården på Justisen i Oslo var stemningen høy lørdag kveld. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK