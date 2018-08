– Sandberg-saken vil klebe seg til Erna Solberg

For snart to uker siden returnerte Sandberg fra ferien i Iran, og siden da har det nesten daglig kommet flere opplysninger rundt reisen, Sandbergs forhold til sikkerhet og forholdet til norsk-iranske Bahareh Letnes.

I dag kunne NRK fortelle at Politiets sikkerhetstjeneste, etter det NRK forstår, har startet undersøkelser av Letnes' bakgrunn og eventuelle bånd til det iranske regimet.

– Fra pikant til farlig

FARLIG: Det begynte som en pikant sak som nå har blitt farlig for regjeringen, sier Dagbladets Geir Ramnefjell.

Politisk redaktør i Dagbladet Geir Ramnefjell skriver i en kommentar i avisa i dag at saken nå begynner å sette regjeringens framtid på spill.

– Dette er en sak som har gått fra å være pikant, til vanskelig, til å faktisk bli farlig for regjeringen, sier Ramnefjell i Dagsnytt 18 på NRK.

Han mener saken ikke bare dreier seg om man kan ha tillit til Per Sandbergs sikkerhetsvurderinger og dømmekraft, men også om departementet hans gjorde det de skulle da de ble varslet om at sjefen var på ferie i Iran.

– De kunne igangsatt tiltak og fjernslettet telefonen hans. Men departementet vil ikke svare på om sikkerhetsrutinene er fulgt. Dermed vet vi ikke om sikkerhetsnettet har fungert eller om iransk etterretning har fått tilgang til sensitive opplysninger som kan være kompromitterende for norsk sikkerhet, sier Ramnefjell.

I Politisk Kvarter i morges knyttet Jonas Gahr Støre Sandberg-saken opp mot Riksrevisjonens knusende rapport om beredskapen etter 22. juli.

– Beredskapssaken var i utgangspunktet vanskelig for regjeringen, men når disse to sakene kobles sammen oppstår det en politisk dynamikk som gjør at de forsterker hverandre. Dersom PST sier at beredskapen ved departementet har sviktet, har vi en alvorlig situasjon for regjeringen, sier Ramnefjell.

Rammer hele regjeringen

Politisk redaktør i VG Hanne Skartveit sier saken nå koker ned til om Erna Solberg kan ha tillit til statsråden sin.

– Det kan jeg vanskelig forstå at hun kan. Denne saken rammer hele regjeringen og støtten til Per Sandberg smuldrer opp. Han har ikke noe særlig støtte i eget parti og opposisjonen er sinte. KrF sitter med nøkkelen, men de har kommet med stadig sterkere kritikk. Det de som kan vippe denne saken den ene eller den andre veien, sier Skartveit.

– Solbergs problem er at hun har holdt sin hånd over Sandberg hele tiden. Spørsmålet er om hun burde kuttet båndet til ham før han trekker henne ned med seg, sier Ramnefjell.

Da Erna Solberg første gang kommenterte Sandberg-saken, understreket hun at det er lov å gjøre feil.

– Dette er en måte hun vanligvis har operert på når det for eksempel gjelder Listhaugs ulike utspill. Dette er noe annet og av en helt annen karakter. Denne saken vil klebe seg mer til Erna Solberg, nettopp fordi den handler om sikkerhet, sier Skartveit.