– Sandberg forstår rollen som statsråd bedre enn Listhaug

– Jeg opplever å snakke veldig godt med Per Sandberg. Vi har hatt våre tøffe diskusjoner, men det er en forskjell på han og Sylvi Listhaug. Jeg synes Sandberg har forstått at det å være statsråd er en annen rolle, sa Knut Arild Hareide da han gjestet NRKs «Torp» onsdag.

– To forskjellige roller

Sandberg ble utnevnt som fungerende justisminister da Listhaug trakk seg tirsdag morgen. Han og Hareide har tidligere vært i full ordkrig.

I 2015 sa Sandberg at partiet bærer et stort ansvar for terrorrekruttering, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Han beklaget uttalelsene sine, men KrF-lederen mente unnskyldningen ikke var god nok.

Den gang var Sandberg stortingsrepresentant, påpeker Hareide, og legger til at en statsråd har et helt annet ansvar.

– Sandberg har et sterkt engasjement for justispolitikk, så jeg tror jeg kommer til å være i mange krevende diskusjoner med han. Men jeg tror han kommer til å forstå rollen sin som statsråd på en enda bedre måte enn det Listhaug har gjort, sier Hareide.

Frps kommunikasjonsavdeling opplyser til NRK at Listhaug ikke ønsker å uttale seg til pressen før etter påske.

Utnevnelsen av Sandberg som justisminister er midlertidig. Sandberg selv sier han er i tvil om han ønsker jobben permanent basis, dersom han får tilbudet. Ifølge Adresseavisen er Sandberg redd fortiden hans som tidligere straffedømt vil skape trøbbel for statsminister Erna Solberg.

Knut Arild Hareide mistet tålmodigheten under en debatt med Per Sandberg i Dagsnytt 18. Du trenger javascript for å se video. Knut Arild Hareide mistet tålmodigheten under en debatt med Per Sandberg i Dagsnytt 18.

Ber om regjeringsavklaring

Veien videre for KrF, var ett av temaene da Hareide gjestet «Torp». Da Listhaug holdt en pressekonferanse tirsdag, gikk hun hardt til angrep på partiet.

– Jeg opplever KrF som et parti uten ryggrad, styring eller en vei videre, sa den nå avgåtte justisministeren.

Flere fylkesledere i KrF mener at det haster med å få en regjeringsavklaring, da den nåværende situasjonen skader partiet. Leder Ingelin Noresjø i Nordland KrF sier det er «en uholdbar situasjon å være i en skvis i midten».

– KrF påvirker norsk politikk

Ifølge Hareide vil temaet debatteres på landsstyremøtet i april.

– De som har stemt på KrF er opptatt av at vi påvirker samfunnet. De ser et politisk parti som dessverre bare fikk 4,2 prosent ved valget, men som absolutt påvirker norsk politikk i dag. Vi har kanskje større gjennomslag og betydning reelt sett i den posisjonen vi har nå, sa han onsdag.

– Så du er fornøyd med å være liten?, spurte programleder Ole Torp.

– Jeg er ikke fornøyd med å være liten, men jeg er fornøyd med å påvirke norsk politikk.

På spørsmål om Hareide har en drøm om å sitte i regjering, svarte KrF-lederen:

– Er du politiker så ønsker du naturlig nok å sitte i regjering. Paradokset for meg nå er at KrFs innflytelse kunne kanskje vært mindre hvis vi satt i regjering.