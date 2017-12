– Regjeringsdeltagelse er politisk risikosport for Venstre, mener NOAS

Ann-Magrit Austenå tror Venstre vil få kjørt seg de neste ukene. Som generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS, er hun svært spent på utfallet av det lille partiets regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp.

– Det er politisk risikosport for Venstre å gå inn i regjering, fastslår Austenå overfor NRK.

Mandag meldte NRK om Venstre-medlemmer som melder seg ut av partiet – og i dag legger altså interesseorganisasjoner press på landets eldste parti.

– Skal man inn i regjering nå så må det jo bety en hånd på rettet på de områdene som er særlig viktige for Venstre. Hvor partiet ender etter dette forsøket, vil ha alt å si for Venstre videre, vil jeg tro, sier NOAS-lederen.

Tøffe tak på klima og asyl

Rett over nyttår benker ledelsen i Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre seg til regjeringsforhandlinger.

I den politiske potten ligger blant annet krevende saker som asyl- og klimapolitikk.

Tradisjonelt har Venstre stått for en mer liberal linje i flyktning- og asylpolitikken, og en grønnere miljøpolitikk enn de blå regjeringspartiene.

Og Austenå har klare forventninger til en regjering der sosialliberale Venstre er med.

– NOAS forventer blant annet en regjering som ikke lenger insisterer på å være blant de strengeste i Europa.

– Må ikke bli grønt alibi

BER VENSTRE SELGE SEG DYRT: Leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg.

Leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg, sier til NRK at Venstre må unngå å bare bli et grønt alibi for de blå regjeringspartiene.

– Venstre kan ikke selge seg selv for billig. Det er viktig at Venstre står på for klima og miljø, fastslår hun.

– Vi vet at det er ganske store politiske forskjeller til Frp, så det må noe mer til enn å ha noen småseire her og der. Da risikerer de bare å bli det grønne alibiet til regjeringen, sier Lundberg.

– Raus og grønn politikk

Venstres nestleder Ola Elvestuen, svarer på utfordringene fra NOAS og Naturvernforbundet på denne måten:

GRØNN OG RAUS: Venstres Ola Elvestuen Foto: Per Onsheim / NRK

– Nå skal vi jo starte forhandlinger, og det er klart at dette har det vært uenigheter om i Venstre. Men vi gjør jo dette for å få en grønnere, rausere og mer sosialliberal politikk.

– Kan du garantere at dersom Venstre går inn i en regjering, så blir det en mer liberal flyktige- og asylpolitikk?

– Jeg tror alle forstår at dette er av de vanskelige temaene. Men i den perioden som har vært, så har vi jo fått gjennomslag for de lengeværende asylbarna. Og vi har også økt antallet kvoteflyktninger – også i budsjettet for neste år er det en dobling. Så dette er et tema som vi går inn i med det alvoret som det krever.