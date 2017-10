– Pasienter betaler 162 millioner mer enn nødvendig for legemidler

– Mange takker nei til det merke av et legemiddel som apoteket foreslår, men heller vil ha et dyrere merke selv om de er helt like. Jeg tror det har noe med det at man er vant til at produkter som er en kopi er dårligere enn originalen, sier Oddbjørn Tysnes, direktør næringspolitikk i Apotekforeningen.

Ifølge Apotekerforeningen kjøpte norske apotekkunder i fjor til sammen 3,6 millioner legemiddelpakninger til en høyere pris enn de trengte.

Til sammen kostet disse pakningene 162 millioner kroner mer enn om pasientene hadde valgt det rimeligste alternativet.

Priskonkurranse

Tysnes forklarer at originale legemidler er forsket frem over mange år, og kan ha kostet flere milliarder kroner.

Derfor har disse legemidlene ofte en høy pris. Når patentbeskyttelsen er slutt kan andre legemiddelprodusenter lage det samme legemiddelet. Siden de nye produsentene ikke har brukt store summer på forskningen, kan de selge det samme legemiddelet til en billigere pris.

Oddbjørn Tysnes, direktør næringspolitikk i Apotekforeningen forklarer at medisinene i noen tilfeller kan se forskjellige ut, men at effekten og virkningen er helt lik. Foto: Stian_Gregersen 92823466

– Det er bare når helsemyndighetene har fått dokumentasjon på at disse er likeverdige og har samme kvalitet som originalen, at det er lov å bytte dem, sier Tysnes.

– Hvorfor setter ikke original-merket ned prisen?

– Noen ganger så blir det en priskonkurranse mellom produsentene. Mens andre ganger tenker produsenten av originalen at det er deres merke pasienter ønsker å bruke og at pasienten ikke tror kopien er like bra, og dermed lar de prisen på legemiddelet stå slik at de tjener mer.

– Ser forskjellig ut, men gir lik effekt

– Det hende at selve tabletten er avlang, rundt, hvit eller rosa og ser forskjellig ut. Men virkestoffet inni er helt likt.

– Hvordan kan man være sikker på at de er like?

– Det er fordi det er eksperter i Statens legemiddelverk som er uavhengig som har kontrollert at innholdet er helt likt, og det er først da at de kommer på byttelisten og at apoteket har lov til å foreslå byttet, sier han

Les også: Glad for at Linnea får halde fram med livsviktig medisin

– Ingen grunn til å tvile på kvalitet

Professor emeritus ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo Else-Lydia Toverud har forsket på generiske legemidler, også omtalt som byttbare legemidler.

Professor emeritus ved Farmasøytisk institutt UiO, Else-Lydia Toverud, sier at usikkerhet og engstelse er hovedårsakene til at noen velger å kjøpe det dyreste legemiddelet, på tross av at virkestoffet er helt likt. Foto: Privat

Hun sier at usikkerhet og engstelse er hovedårsakene til at noen velger å kjøpe det dyreste legemiddelet, på tross av at virkestoffet er helt likt.

– Noen tviler på kvaliteten og mange er redd for at de skal få noen nye bivirkninger eller at medisinen ikke skal ha like god effekt. Vi har også sett at de som ikke kan det norske språket godt velger det dyreste merket på grunn av misforståelser, eller fordi at de kommer fra et land hvor en kopi er dårligere enn originalen. Derfor er det veldig viktig at apotekpersonalet gir nødvendig informasjon, særlig til disse pasientene.

– I Norge har vi gode kontrollmyndigheter som kan gå god for det som selges på apoteket. Når apoteket sier at noe er et likeverdig preparat, da kan man stole på det, sier hun.