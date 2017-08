– Partilederne vet at kveldens prestasjon kan bli viktig

– Vi har lett for å glemme at det har vært mange veldig jevne valgoppgjør i Norge i nyere tid, sier Helljesen til NRK.

Han trekker fram valget i 1977, da 50 stemmesedler ble lagt feil og en nytelling ga SV mandatet som sikret venstresiden regjeringsmakt. Han mener også valgene i 2005 og 2009 viser hvor jevnt det kan bli. I begge valgene fikk de borgerlige flest stemmer, men de rødgrønne flere mandater.

– Det er litt som VM i friidrett. En langspurt kan være viktig, men selve oppløpet og innspurten kan bety veldig mye. Derfor legger også partilederne stor vekt på debatten i kveld, sier Helljesen.

Mindre lojale velgere

Mye har endret seg fra 1970-tallet, da Helljesen ledet sin første partilederdebatt for NRK. Blant annet har velgerne blitt mindre lojale, noe som gjør at valgkampen og dens debatter blir viktige for valgresultatet.

– På 1990-tallet og 2000-tallet var det omkring 40 prosent som enten skiftet fra et parti til et annet, eller inn og ut av gruppen sofavelgere. Lojaliteten til partiet er ikke den samme i dag. Før stemte gjerne hele familien på samme parti, sier Helljesen.

– Jeg håper debatten ikke først og fremst handler om å rakke ned på hverandre, men at de er opptatt av å presentere sine meninger og holdninger. De må stå for sin egen politikk, er valgveteranens råd.

Knut Arild Hareides kommentar til Siv Jensen under debatten i 2013 fikk mange til å le.

Flere har tabbet seg ut

Selv om politikerne har mange øyne rettet mot seg i kveld, har flere politikere erfart at det kan gå bra i valget, selv om debatten går dårlig.

Tidligere SV-leder Kristin Halvorsen minnes debatten i 2003, da hun hadde svart «veldig dumt» på et spørsmål fra NRK.

– Det skapte full forvirring rundt vår hjertesak, så den første partilederdebatten startet med at Knut Olsen spurte hva jeg hadde ment. Jeg svarte at jeg hadde tatt for mye Møllers tran. Men jeg fikk tilgivelse, for det ble SVs beste valg noensinne, sier hun.

Kristin Halvorsen måtte starte partilederdebatten i 2003 med en oppklaring.

Også tidligere utenriksminister Jan Petersen (H) har opplevd å trå feil i debatter.

– Jeg prøver å fortrenge det, men i den avsluttende debatten i 1997 var jeg tydelig på at et sentrumsalternativ var et luftslott. Så tok det ikke mange dagene før det luftslottet sto der. Det angret jeg på, sier Petersen om det som ble Bondevik 1-regjeringen.