– Paparazziene tok bilder av Diana for sånne som meg

Fra kjøkkenbordet smiler utallige Dianaer opp mot oss. Ginas samling fra barndommen er på flere tusen bilder. Avdøde prinsesse Diana gjorde et uutslettelig inntrykk på Gina Lende, fra hun var lita jente samlet hun på bilder av idolet.

– Jeg husker bryllupet, da var jeg sju år gammel. Og den dag i dag syns jeg den kjolen er den fineste som har vært, sier hun og ler, mens hun kikker på den rikholdige bildesamlingen.

Dette heftet lagde Gina Lende da hun var ni år gammel. Foto: Kari Lie / NRK

Gina Lende var ikke alene om å bli betatt av den litt sjenerte 20-åringen som giftet seg med prins Charles foran en hel verden i 1981.

– Hadde ikke sånne damer på Bryne

Ginas interesse for prinsessen var på det mest intense fra hun var sju til hun var ti år gammel og lille Gina måtte ha bilder av den vakre britiske prinsessen. Tanter, onkler og naboer sparte på bilder som hun fikk.

Gina Lende har flere tusen bilder av prinsesse Diana. Foto: Kari Lie / NRK

– Hun er så pen! Også var hun jo i alle blader, så hun var jo tilgjengelig. Jeg bodde på Bryne, der hadde vi ikke sånne damer, ler Gina.

Hun legger til at hun mener prinsessen var et godt menneske.

– Både god person og utrolig pen også var hun en fin mor.

Natt til 31. august 1997 kommer de først meldinger om at prinsesse Diana er hardt skadd i en bilulykke i Paris. Sjåføren prøvde å riste av seg paparazzier da han kjørte inn i en tunnelvegg. Når dagen gryr er folkets prinsesse død.

Gina var student i Bergen da Diana døde. En venninne tenkte det var best hun fikk nyheten gjennom kjente, ikke gjennom media, og ringte henne med den forferdelige nyheten. For Gina var det et sjokk, selv om hun da ikke var like voldsom fan.

Fikk en uggen følelse

– Jeg husker den litt ugne følelsen. Fordi hun ble drept av paparazziene, ikke sant? Og de tok jo disse bildene for sånne som meg. Vi var så mange som ville ha bilder, nyheter og sladder om henne.

Gina sier at hun ennå føler det litt slik, men legger til at hun ikke kan ha skyldfølelse for at hun var en slik Diana-fan som åtte-niåring.

Det er mange år siden hun har sett på billedsamlingen sin, men sier at hun fremdeles kjenner på den samme fascinasjonen den dag i dag. Og innrømmer at hun ikke er noe kritisk til det britiske kongehuset som maktinstitusjon.

– Jeg er nok ennå den jentungen på åtte-ni år. Denne tiden er en del av mitt liv, sier Gina Lende.