– På grensen til selvskading i regjeringen

Abid Raja satte tonen for helgen da han i et intervju med NRK på fredag anklaget Frp-topper for å spre «brun propaganda».

Det førte til at Frp-ere på løpende bånd har bedt om beklagelse fra Trine Skei Grande, men Venstre-lederen har støttet Raja i kritikken, og uttalt at de ikke har noe å beklage.

Søndag kveld sa Frp-leder Siv Jensen at det er helt uakseptabelt at Grande stiller seg bak Abid Raja.

Det er det foreløpig siste kapittelet i historien om et dårlig regjeringsekteskap.

– På grensen til selvskading

KOMMENTATOR I NRK: Magnus Takvam. Foto: NRK

– Det jeg tror Siv Jensen nå er opptatt av er å markere så tydelig som det går an, overfor sine egne, at hun ikke finner seg i å la Venstre diktere partiets innvandringspolitikk, sier Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK.

– Hun minner Venstre om hvem de, så å si, gikk til sengs med da de gikk inn i regjering. Hva som skjer videre i dette forholdet, og med regjeringen, det er et åpent spørsmål. Men dette er i hvert fall på grensen til selvskading når det gjelder dette firepartiprosjektet, fortsetter Takvam.

Ulstein: – Henger ikke sammen

Dagsavisens Hege Ulstein mener Venstre bare taper på striden, med mindre partiet går ut av regjering.

– Jeg tror det er vanskelig for Venstre å fortsette med så hard kritikk av Frp og samtidig sitte i regjering med dem. Det tror jeg også er noe av bakgrunnen for at de gjorde et så dårlig valg, sier Ulstein og fortsetter:

KOMMENTATOR I DAGSAVISEN: Hege Ulstein. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Folk ser at det ikke henger helt sammen når du bruker så harde ord mot et parti som du samtidig deler ansvaret for landet med. Jeg tviler på om dette er en bra strategi for Venstre på lang sikt. Med ett viktig unntak, og det er hvis de bestemmer seg for å gå ut av regjering på grunn av disse forskjellene.

– Tror du Venstre eller Frp kommer til å gå ut av regjering?

– Det er et veldig spennende spørsmål. Det kan godt hende at både Venstre og Frp ser at det kan være en smart strategi foran stortingsvalget i 2021, svarer Ulstein.

Hun legger til at hun mener det var mer sannsynlig at Frp skulle gå ut av regjeringen i perioden før bompengeavtalen kom i havn.

Solospiller

GIKK HARDT UT: Hege Ulstein sier Abid Raja er kjent for å være en solospiller. Foto: Ketil Kern / NRK

Ulstein tror Siv Jensen har rett når hun sier at det er den interne uroligheten i Venstre som gjør at dette kommer nå.

– Venstre gjorde et veldig dårlig valg, og det utløste nesten umiddelbart en diskusjon om Trine Skei Grandes lederskap. Abid Raja er en av dem som har utfordret henne tidligere, og som nok ser for seg at han kan være en del av en framtidig Venstre-ledelse, sier Ulstein.

Hun sier Raja er kjent for å være en solospiller, og at Grande nå ikke har noe valg.

– Hun kan ikke gå ut og irettesette ham, og hun kan heller ikke gå ut og kjøre så hardt som han gjør. Hun er låst i den posisjonen hun er nå; som en passiv tilskuer til et drama som utspiller seg mellom Raja, høyresiden i Frp, og partileder Siv Jensen.

MENER GRANDE MÅ RYDDE OPP: Frp-leder Siv Jensen sier uttalelsen fra Abid Raja er uakseptabel og at Venstre-lederen må rydde opp i egne rekker. Du trenger javascript for å se video. MENER GRANDE MÅ RYDDE OPP: Frp-leder Siv Jensen sier uttalelsen fra Abid Raja er uakseptabel og at Venstre-lederen må rydde opp i egne rekker.

Takvam: Mange støtter Raja

Takvam mener premisset for Siv Jensens kritikk av Grande er at Venstre-lederen egentlig er uenig med Raja. Det er umulig å vite, mener han.

– Uavhengig av hva man måtte mene om denne ordstriden som har toppet seg mellom Abid Raja og Frp, så er det oppsiktsvekkende at en partileder beskylder en annen partileder i samme regjering for nærmest å ikke tørre å sette foten ned for Abid Raja, i dette tilfellet på grunn av en internt maktkamp i Venstre om lederposisjoner der.

– Mitt inntrykk etter å ha snakket med en del folk i Venstre, også de som er kritiske til Abid Raja i utgangspunktet, er at de aller fleste står bak det han sa, sier Takvam.