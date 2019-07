– Overdreven vask av undertøy kan føre til allergi

Debatten om hvor ofte vi bør vaske klærne våre skjøt fart denne uken, etter at designeren Stella McCartney oppfordret til ikke å vaske klær med mindre man absolutt må i et intervju med avisen The Observer.

McCartneys utspill handlet om å få klærne til å vare lenger, men har også et miljøfokus med tanke på energiforbruk og forurensning når vaskemaskinene går jevnt og trutt med ulike vaskemidler i systemet.

Flere har kastet seg inn i debatten, og er enige om at vi vasker klærne våre altfor ofte. Jenny Skavlan, som er kjent for gjenbruk og omsøm av klær, benyttet anledningen til å oppfordre folk til å kjøpe plagg i naturmaterialer som ikke trenger å vaskes så ofte. Komiker Einar Tørnquist kom med sine egne vaskeråd: Lukt på klærne før du vasker dem.

I et intervju med den britiske avisen The Observer kommer designeren Stella McCartney med et utsagn som har vekket debatt. Hun får støtte av blant andre Jenny Skavlan. Du trenger javascript for å se video. I et intervju med den britiske avisen The Observer kommer designeren Stella McCartney med et utsagn som har vekket debatt. Hun får støtte av blant andre Jenny Skavlan.

Men det er ikke bare miljøet som påvirkes av at vaskemaskinen går for fullt. Det er også et helseaspekt ved at vi vasker klærne våre hyppig.

– Bakterier som kroppen trives med

Å vaske T-skjorter og bukser sjeldnere er noe de fleste kan se for seg å gjøre, men heller ikke undertøy bør vaskes så ofte, skal vi tro forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, Henning Sørum:

Vasking av truser hver dag kan faktisk være negativt og føre til allergi.

– Vi har en allmenn oppfatning av at bakterier er negativt. Det er ikke riktig. Det er både gode og dårlige bakterier. I forhold til trusevask og hvor ofte man bør vaske undertøy, er det viktig å huske på at en person som er frisk, vil ha en god bakterieflora. At huden er i kontakt med de bakteriene som den selv trives med, er derfor ikke et problem.

Hvis du har en sunn skjedeflora og tarmflora, er det ikke helsefarlig å være i kontakt med de bakteriene som kroppen selv produserer, forklarer bakteriologen.

Kan roe immunforsvaret

Dersom trusene vaskes hver dag, øker generelt kontaktgraden til syntetiske tøyfiber uten at disse er dekket med hudens fettstoffer, sier Sørum videre:

– En kan teoretisk spekulere i om dette kan øke slitasje og belastning ved ulike daglige aktiviteter som for eksempel sykling der kontakten mellom tøy og hud er uttalt, hos noen med ekstra følsom hud,

Kroppen gjenkjenner bakterier som den allerede har akseptert, og det kan også roe immunforsvaret.

– Å bruke truser som er i kontakt med de bakteriene kroppen allerede har produsert, er ikke farlig, det er snarere bra og kan bidra til å opprettholde et sterkt immunforsvar, mener Sørum.

VIKTIGE: Enkelte bakterier er nødvendige for å opprettholde en sunn tarmflora. Foto: ARS EMU Erbe/Pooley / Wikipedia

Men hvis du har åpne sår eller er syk, er det viktig å være nøye med å vaske undertøy oftere.

– Sosiale grunner

– Å vaske undertøyet etter hver bruk er ikke en naturnødvendighet. Det er noe vi har lagt oss til, sier forsker Ingun Grimstad Klepp ved forbruksforskningsinstituttet Sifo.

Hun peker på at det er sterke samfunnsnormer som sier at undertøy skal vaskes etter hver gang det brukes, og at det kan kalles «litt latterlig».

– Den opprinnelige grunnen til å vaske klær var for å unngå å bli syk, sier Klepp, som nå tror det er sosiale grunner som gjør at man vasker klær så ofte.

SOSIALT: Forsker Ingun Grimstad Klepp mener det er viktig å bruke klær man føler seg komfortabel i, så man kan fungere bedre i sosiale sammenhenger. Foto: Vegard Erstad / NRK

Vaskehysteri

Sørum ved NMBU forteller at «vaskehysteriet» i Norge går flere år tilbake:

– At bakterier kun er negativt bunner i noe som skjedde i en periode fra siste halvdel av 1800-tallet, da det var en bølge innen medisinen som anså bakterier som en årsak til mange ulike alvorlige infeksjonssykdommer. Dette gjorde at de fleste bakterier ble sett på som noe negativt, og at de måtte drepes.

Sørum forteller at industrien deretter hengte seg på, og lanserte vaskemidler og produkter som støtter dette synet.

– Vi trenger ikke være like hysteriske i dag som vi var for hundre år siden. De fleste har en god, sunn bakterieflora, og den bør opprettholdes.