– Norge er utrygt for gjestearbeidere

9. november 2008 ringte telefonen til den polske trebarnsmoren, Jolanta Rydzynska. Hun var hjemme i leiligheten i den polske byen Plock.

Det var norsk politi i andre enden. De ville ha tannlegepapirene til ektemannen hennes. Han jobbet som håndverker i Norge.

Politiet trengte papirene for å identifisere de syv omkomne i en av de verste dødsbrannene i nyere norsk tid.

Hadde det vært syv nordmenn som mistet livet i denne brannen, ville utfallet blitt noe helt annet. Lasse Qvigstad / Brennpunkt-dokumentaren «Berre ein polakk»

Uten arbeidstillatelse

Jolanta Rydzynska mistet mannen i dødsbrannen i Drammen. Foto: Tore Vollan / NRK

Jolantas mann bodde i et hus på Gulskogen i Drammen sammen med 21 andre polske håndverkere. Arbeidslederen deres hadde innlosjert dem i huset.

De bodde trangt og hadde lange arbeidsdager. De færreste hadde arbeidstillatelse i Norge. De pusset opp norske hjem og en videregående skole.

Natt til 9. november 2008 brant huset de bodde i ned. Én fikk store brannskader og ble arbeidsufør og syv menn mistet livet.

Jolantas mann var blant de omkomne. Tre barn mistet pappaen sin.

Huset hadde store mangler ved brannsikkerheten, men ingen ble stilt til ansvar for dødsbrannen.

– Kriminelle har fikset på fasaden

I dag arrangerer Fellesforbundet en minnemarkering på branntomta over livene som gikk tapt på Gulskogen.

LO bruker markeringen til å komme med en rekke krav til regjeringen. Målet er å trygge arbeidssituasjonen for gjestearbeidere i Norge.

Trude Tinnlund sier Norge ikke har blitt tryggere for gjestearbeidere de siste ti årene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Omfanget av arbeidslivskriminalitet i Norge har ikke blitt mindre. Useriøse aktører har tatt i bruk nye metoder, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Hun henviser til en rapport fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter, der det hevdes at de nå fremstår med en fin fasade i myndighetenes registre og overfor kunder og leverandører.

Dette trekket kan være tegn på at kriminelle aktører har tilpasset seg oppmerksomheten rundt arbeidslivskriminalitet og etatenes innsats, ifølge rapporten.

– Uverdige boforhold avdekkes også med jevne mellomrom, men bevisstheten rundt dette har blitt større, sier Tinnlund.

Hun frykter likevel at en lignende brann som Gulskogen kan skje igjen.

– Det er et enormt press på å få arbeidskrafta billigst mulig, og det inkluderer kostnader knyttet til boutgifter og kost.

LOs krav til regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet Ekspandér faktaboks 1. Styrk det organiserte arbeidslivet Skattefradraget for fagforeningskontingent har stått stille siden 2013. LO oppfatter dette som en klar holdning fra regjeringen om å nedprioritere og fase ut fradraget. Det vil forsterke trenden i retning av lavere organisasjonsgrad i arbeidslivet og svekke det førstelinjeforsvaret vi har sett at fagbevegelsen har utgjort i avdekningen av og motarbeidelsen av kriminalitet og sosial dumping. Arbeidstidsordninger med gjennomsnittsberegninger av arbeidstid utover AMLs bestemmelser blir misbrukt i stort omfang. For å styrke det organiserte arbeidslivet bør avtaleadgangen heves til bedrifter bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingrett. LO mener derfor regjeringen bør: Doble fradrag for fagforeningskontingent

Endre arbeidsmiljøloven slik at det stilles krav om landsdekkende tariffavtale for å inngå avtaler ut over lovens hovedregler. 2. Styrk tilsynsetatene og sanksjonsmuligheter Ressurssituasjonen i Arbeidstilsynet er tilpasset 1990-tallets virkelighet, ikke det nye arbeidslivet vi har fått i kjølvannet av EU-utvidelsen i 2004. Arbeidstilsynet har siden 2015 fått fem nye allmenngjøringsvedtak å håndheve, i tillegg til flere bransjeprogrammer. Det tilsier en mye kraftigere styrking av budsjettene deres. Det er avgjørende at innsatsen på området ikke fører til at det ordinære tilsynsarbeidet blir skadelidende eller nedprioriteres. Gjennom oppbemanning må det sikres en varig styrking av tilsynet. LO mener derfor regjeringen bør: Styrke Arbeidstilsynet med øremerkede midler for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Det er også avgjørende at sanksjonsregimet gjennomgås og styrkes.

Sørge for at tilsynene kan håndheve regelverket for innleie og følge opp brudd på en effektiv måte 3. Styrk allmenngjøringsordningen Allmenngjøring har vært det viktigste enkelttiltaket mot sosial dumping og lavlønnskonkurranse i Norge. Det siste tiåret har imidlertid synliggjort flere svakheter med den eksisterende ordningen, som har gjort det vanskeligere å ta i bruk enn det som har vært nødvendig. LO mener derfor regjeringen bør: Senke beviskravet og gjøre det enklere å ta allmenngjøringsordningen i bruk. Vedtak om allmenngjøring skal gjelde til noen begjærer det opphevet og dokumenterer at det ikke lenger er behov.

Utvide solidaransvaret til å gjelde byggherre og forsterke lønnsgarantifondet. 4. Styrk myndighetenes krav ved offentlige anskaffelser LO mener det er viktig å bruke det offentliges innkjøpermakt til å sikre rettferdig konkurranse, gode fagutdanninger og seriøsitet gjennom offentlige anbud. Kontraktørklausulen er fjernet fra loven om offentlige anskaffelser. Muligheten til å unngå arbeidsgiveransvaret bl.a gjennom å kreve at man oppretter enkeltmannsforetak er imidlertid et økende problem. LO mener derfor regjeringen bør: Legge Oslomodellen og liknende innkjøpsmodeller til grunn i alle offentlige innkjøp, og sørge for at krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud blir etterlevd.

Begrense mulighetene til å fraskrive seg arbeidsgiveransvaret, og fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelse. 5. Styrke den «myke siden» av arbeidskrimbekjempelse LO mener det er behov for tiltak som kan bistå ofre for sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og grovere tilfeller av tvangsarbeid med ulike hjelpetiltak. LO mener derfor regjeringen bør: Sikre bedre opplæring i språk og sikkerhet for utenlandske arbeidere, og sørge for at alle som arbeider i Norge er dekket av yrkesskadeforsikring.

Stille krav om kurs i det organiserte arbeidslivet ved større offentlige oppdrag, om hvordan man velger en tillitsvalgt, tegner en tariffavtale og velger verneombud.

Sørge for at bestemmelser knyttet til reise, kost og losji følges, og gjennom en kombinasjon av krav og kontroll legge til rette for at alle som arbeider i Norge også skal ha trygge og verdige boforhold.

Klart høyere dødsulykkerisiko

Antallet polske arbeidsinnvandrere til Norge er mer enn doblet siden 2008, men ifølge Fellesforbundet har det ikke blitt tryggere for gjestearbeidere i Norge i løpet av de siste ti årene.

På dagens markering vil DeFacto, Kunnskapssenter for fagorganiserte, legge fram en rapport om utenlandske arbeidstakere, ulykkesrisiko og retten til yrkesskadeerstatning.

Rapporten peker på at dødsulykkerisikoen for østeuropeiske arbeidere fra EU-land er 320 prosent høyere enn for norske arbeidstakere.

Arbeidstilsynet mener mer risikofylte arbeidsoppgaver, svakere sikkerhetskultur og løs tilknytning til arbeidslivet er noen av årsakene til dette.

Siden 2011 har dødsulykker blant norske arbeidstakere sunket betraktelig, men det gjelder ikke for utenlandske arbeidere:

Laster Highcharts-innhold

For mye til å dø, for lite til å leve

Jolanta ble aleneforsørger til tre barn for ti år siden. Det tvang henne til å jobbe 12 timers dager i ostedisken på et kjøpesenter i Plock.

– Jeg tjente for mye til å dø, og for lite til å leve, sier hun i dag.

I fjor flyttet hun og barna til Nederland der hun fikk jobb på en tomatplantasje.

– Det er gode arbeidsforhold her og jeg trives godt. Livet må gå videre selv om vi har fått sår som aldri vil gro, avslutter Jolanta.