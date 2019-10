– Nav bør betale tilbake pengane straks

Aasrud meiner det ikkje er tid til å vente ei gransking, utgreiing eller gjennomgang.

– Nav må trykke på returknappen i morgon. Dette er sjuke og gamle folk som treng pengar no, seier Rigmor Aasrud til NRK.

Rigmor Aasrud er stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet, og ho var Fornyings,- administrasjons og kyrkjeminister i Stoltenberg II-regjeringa frå 2009 til 2013. I perioden 20. oktober til 20. desember 2009 var ho også fungerande arbeidsminister.

Aasrud er ein av deltakarane i Debatten på NRK1 i kveld, der Nav-skandalen er tema. Også arbeidsminister Anniken Haugli (H) deltek i debatten saman med Nav-sjef Sigrun Vågeng og Kari Eldbjørg Vindenes, som vart dømd for trygdesvindel.

Tolka regelverket feil

Det var sist måndag at det kom fram at Nav har tolka EØS-regelverket feil når dei har nekta nordmenn å opphalde seg i EU- og EØS-land, medan dei er sjukmelde eller går på arbeidsavklaringspengar.

Måndag vart det klart at det var funne 48 dommar der folk vart dømde for å ha opphalde seg i andre land. Mange av dei trudde at EØS-avtalen opna for at dei kunne vere i utlandet, og no har altså både Trygderetten og Nav gitt dei rett.

I dag kom det fram at det er oppdaga seks nye dommar i straffesaker der avgjerda var basert på feiltolking av lovteksten.

Dette er trygdeskandalen

Har starta arbeidet

Nav opplyser at dei alt har starta arbeidet med å stanse dei løpande trekka frå namsmannen, og dei byrja i dag med å ringje til klientar som har fått trekk i støtta . Nav kan ikkje seie noko om når folk kan få pengar igjen, men dei håper at dei første kan ha pengane på konto før jul.

Det viser seg at alle instansar, også domstolane, har lagt Nav si tolking av regelverket til grunn, ingen andre instansar har gjort ei sjølvstendig vurdering.