– Jeg prøvde å få frem at fornekting av menneskeskapte klimaendringer og rasisme er flaut. Men endte opp med å krenke feil folk, sa Tore Sagen i torsdag.

Bakgrunnen var en fast spalte i radioprogrammet, hvor Sagen skulle lese opp et notat om klima og rase, med mål om å gjøre medprogramlederne flaue. I innslaget brukte man blant annet ordet «neger» en rekke ganger, og sammenlignet innvandrere med aper.

– Jeg har alltid elsket radioresepsjonen, så for meg føltes dette som et personlig svik, sa Marta Tveit på Dagsnytt 18 fredag.

Tveit er halvt afrikansk, og forteller at hun har hørt på Radioresepsjonen hele livet.

Har tenkt på det lenge

– Jeg har tenkt på dette med Radioresepsjonen lenge, at ganske mye av det som kommer ut av de gutta, er ganske «gubbete», og det er greit fordi de er 40 år gamle gubber, sa Tveit.

Hun beskriver det å høre på innslaget, som å få en rekke slag i ansiktet.

– Og jeg tror ikke det var meningen, men for oss som kjenner på den voksende frykten og uroen i det hvit-dominerte samfunnet vi lever i, så er dette noe man reagerer på, sa hun.

Hun mener at man burde tenkt seg bedre om før man sendte innslaget.

NRK ønsket ikke å stille i debatten på Dagsnytt 18, og sa at de ikke hadde flere kommentarer enn det de allerede hadde gitt.

Tore Sagen skriver i en SMS til NRK at han ikke har anledning til å kommentere.

Tore Sagen er programleder i Radioresepsjonen på P13.

– Leit

– Vi synes det er leit at så mange har blitt lei seg. Det er et trist utfall på det som egentlig var ment som et kraftig angrep på klimaskeptikere og rasister, sa kanalsjef i P13, Stig Holmer.

Torsdag ettermiddag ble innslaget fjernet fra NRKs plattformer etter initiativ fra programlederne selv.

NRKs klageorgan Kringkastingsrådet mottatt 80 klager på innslaget. Fredag ettermiddag har rådet også mottatt flere støtteerklæringer til Sagen.

– Fysisk kvalm

– Jeg ble fysisk kvalm. Dette er så drøyt, sa samfunnsdebattant Nastaran Marie Kowkabi på Dagsnytt 18.

Hun skrev en kronikk i VG torsdag. Hun forteller at hun har fått mange meldinger siden den ble publisert, hvor hun blant annet har blitt beskyldt for å være hårsår.

– Jeg må få lov til å være lei meg og krenket, uten at det er det som blir hovedtema i debatten, sier Kowkabi.

Shabana Rehman tar komikerne i forsvar. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Takker Tore Sagen

En av dem som tar komikerne i forsvar, er Shabana Rehman. Hun er leder i organisasjonen Født fri, og komiker.

– Rasisme finnes fortsatt, og jeg skulle virkelig ønske at behovet for å «kødde» med det forsvant, men vi trenger fremdeles å sparke oppover, enten det skulle være mot rasisme, sexisme eller annet maktmisbruk, sa Rehman.

– Det er komikernes oppgave å gå inn i de tabuene, la hun til.