– Moralpreken fører bare til at ungdom lukker ørene

I dag fortalte NRK om en ung norsk mann som tok sitt eget liv etter å ha blitt lurt til å utføre seksuelle handlinger på seg selv via nettvideotjenesten Chatroulette.

Personen i andre enden gjorde opptak av mannen og ba om penger for å slette videoen.

– Mer utbredt enn foreldre tror

Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som «Helsesista», når hver dag ut til 130.000 barn og unge via sin Snap-profil.

Denne historien kommer ikke overraskende på henne.

– Jeg blir kontaktet av så mange unge gutter og jenter som har havnet i lignende trøbbel. Mange sier at de heller vil ta livet sitt enn at mor og far får vite om det. Skammen og skyldfølelsen er så stor at de ikke klarer det, sier Engvik til NRK.

Hun sier norske ungdommer sende masse nakenbilder av seg selv, mer enn foreldrene tror.

– Disse ungdommene er i en alder hvor de er kjempekåte og seksualiteten har virkelig våkna. De gjør mange dumme feil, men det er noe vi alle gjør, understreker hun.

– Moralpreken nytter ikke

Engvik mener velmente råd og moralske pekefingre fra foreldre kun fører til at barn og unge lukker ørene.

– Ingen vil ha råd de ikke har bedt om, det blir bare oppfattet som kritikk og mas.

Hun råder foreldre til å ha en undrende tilnærming og reflektere over temaet sammen med barna, uten å legge fram en ferdig fasit.

– Spør barna hva som er bra med nakenbilder, hva som kan gå galt. Hvordan vil det være dersom bildene blir spredd eller den du snakker med plutselig begynner å presse deg.

Hvis voksne holder alle svarene for seg selv og lar barna få lov til å tenke og gruble litt, så er det mye større sjanse for at de tar gode valg og at de tør å komme til deg dersom de har gjort en feil, sier hun.

Og dersom barnet ditt havner i trøbbel etter å ha delt intime bilder av seg selv, er det siste de trenger å bli fortalt av foreldrene sine hvor dumme de har vært.

– Det skjønner de selv og da trykker du dem bare enda mer ned i skammen. La dem vite at de kan komme til deg uten å bli møtt med kjeft eller moralisering.

– Dette er så viktig at du kan risikere å miste barnet ditt hvis du ikke sier det, advarer hun.

– Gutter søker ikke hjelp

SELVMORDSFARE: Are Saastad i Reform sier unge gutters sårbarhet blir utnyttet av nettkriminelle. Foto: Fotograf: Sturlason

Are Saastad i Reform ressurssenter for menn sier til NRK at unge gutter ofte har færre å snakke med om slike problemer og at de i mindre grad enn jenter oppsøker skolehelsetjenesten.

– Selvmordsstatistikken er fryktelig. Fire ganger så mange unge menn tar livet sitt, sammenlignet med unge jenter, sier Saastad.

Han tror unge gutters seksualitet er sterkere knyttet til internett og porno enn den er for jenter. I andre enden kan det sitte personer som ønsker å utnytte guttenes sårbarhet, mener Saastad.

Han er enig i at det ikke hjelper å moralisere.

– Vi skal i alle fall ikke legge skylden på offeret. Det at gutter sitter foran et webkamera skal ikke gjøre man ikke legge større stein til byrden, mener Saastad.

Store mørketall

MØRKETALL: Hans Marius Tessem tror langt flere enn man kjenner til har blitt utsatt for denne typen kriminalitet. Foto: Jan Tore Øverstad

Hans Marius Tessem ved Slettmeg.no tror det er store mørketall over personer som har blitt utsatt for utpressing etter å ha eksponert seg for fremmede på nett.

– Måten de ser ut til å gå fram på virker å være ganske lik. De virker veldig godt organisert, og det er et tegn på at det sannsynligvis er flere som opplever dette enn det tallene viser, sier Tessem.

Han sier at han i hovedsak kjenner til saker hvor unge menn er ofre, men tror også voksne kan ha havnet i samme situasjon.

– Jeg tror voksne menn har mye mer å tape på at dette kommer ut. Man er gjerne i en familiesituasjon, har en jobb og en posisjon som gjør at man blir mye mer utsatt. Jeg tror voksne i mye større grad velger å betale. Også fordi de har mye mer ressurser enn det unge har, tror Tessem.

Han sier Slettmeg fikk de første henvendelsene om slike utpressingsforsøk for noen år siden, og at de kommer med jevne mellomrom.