– Min tenåringssønn ble presset for over 500.000 kroner av en kriminell gjeng

Foreldrene ble sjokkert over det sønnen fortalte. I flere måneder hadde han blitt truet av en kriminell gjeng til å betale dem store summer. De kalte det «bøter», ifølge faren, men det framsto mer som utpressing.

Fredag fortalte NRK hvordan gjenger i Oslo bruker vold i et forsøk på å skaffe seg kontroll over kriminalitet i bydelsområder. De gir også bøter til såkalte løpegutter dersom de ikke innfrir krav fra lederne, ifølge politiet.

Tenåringen hadde gjort noen tjenester for en kriminell gjeng.

– Da han først fortalte oss om dette var han i en akutt situasjon med utpressing. De hadde ikke bare truet med vold, men mishandlet ham på en måte som kunne gitt varige skader. Det var skremmende, sier faren.

De kunne se merker på kroppen hans, forteller faren. Tenåringen fortalte at han hadde gjeld til gjengen han selv hadde vært en del av.

– Vi følte oss ganske hjelpeløse og var veldig redde for at han skulle bli alvorlig skadet, sier faren.

Dette handler om rå kynisme som ikke stopper før det er tomt. Det går ikke over av seg selv. John Roger Lund, leder enhet Øst i Oslo politidistrikt

Kriminell logikk

Det hele hadde begynt noen måneder tidligere da sønnen ble kjent med det han trodde var en ny vennegjeng. De ba ham etter hvert om noen tjenester, men ikke noe ulovlig ifølge hans egen forklaring. Han var ikke selv i politiets søkelys og skulle skaffe utstyr gjengen trengte.

Da han nektet fikk han den første «boten» for å ha brutt en avtale, sier faren.

– Det var snakk om noen tusen kroner for den første boten. Senere ble summene mye større, forklarer faren.

SJOKK: Faren beskriver det som et sjokk da sønnen først kom til foreldrene for hjelp. Da hadde han levd med utpresning og gjeld i flere måneder. Foto: Ola Hana / NRK

Samtidig økte kravene fra gjengen og oppgavene ble større. Det ble blant annet snakk om å selge hasj. Utgiftene hans økte, han fikk nye bøter for de kravene han ikke innfridde, og gjelden ble enorm for en tenåring. Den ble fulgt opp med trusler og grov vold.

De største summene skaffet han ved hjelp av forbrukslån og kreditt. Basert på kontoutskrifter mener familien at sønnen overførte et sted mellom en halv million og en million kroner til gjengen.

NRK har valgt å ikke gå ut med et mer konkret beløp for å skjerme familien.

– Da vi ble kjent med dette ble vi sjokkerte. Vi gikk rett til politiet, sier faren.

Det skulle politiet ønske at flere gjorde.

Vi har sett at gjenger også presser familiene til løpeguttene for penger. John Roger Lund, sjef for politiet i Oslo øst

Familier presses for penger

Familiens historie er ikke unik, men politiet regner med at de bare vet om en liten del av dem. De ser at tenåringsgutter rekrutteres inn i kriminelle gjenger, som «løpegutter» med oppgaver for de eldre lederne.

KONTAKTER IKKE POLITIET: Sjef for Oslo politidistrikt avd. Øst, John Roger Lund, sier mørketallene er store fordi mange ikke tør å anmelde. – Vi ønsker at de kommer til oss, sier Lund. Foto: Andreas Sundby / NRK

– Det er store mørketall her, fordi verken familier eller guttene tør å komme til oss med det, sier John Roger Lund, som leder politiet i Oslo øst.

Han kjenner farens historie godt, og bekrefter også mønsteret. Unge gutter og menn rekrutteres som såkalte «løpegutter». Etter hvert får de krav om oppgaver de skal gjøre, og bøter når de ikke følger det opp. Bøtene kommer også med raskt voksende renter.

– Vi har opplevd at gjengene også presser familiene til løpeguttene. Foreldrene kommer i en vanvittig situasjon. Vi ønsker at de tar kontakt med politiet og får profesjonell hjelp, sier Lund.

Kriminelle gjenger bruker grov vold som et virkemiddel, i et forsøk på å få monopol over narkotikasalg i bydelsområder, ifølge politiet.

De ser forsøk på dette i fem til syv konkrete områder i Oslo. Volden fører også at løpegutter og deres familier ikke tør å gå til politiet, ifølge Lund.

Les også: Voldelig konflikt med machete og slåsshansker

BESLAG: Gjenstander som machete, slåsshansker og elektrosjokkvåpen er ment å skape frykt og er en gjenganger i kriminelle ungdomsmiljø, ifølge politiet. Bildet er tatt i sommer, etter en rekke gruppeslagsmål. Foto: NRK

– Summen er ikke unik

Noen av familiene som ikke har gått til politiet, har fortalt om sin sak til politiker Jan Bøhler i Arbeiderpartiet. Han sitter i justiskomiteen og har engasjert seg i arbeidet mot gjengkriminalitet, blant annet ved å være til stede på samlinger i bydelene.

MØTER FAMILIER: Verken historien eller beløpet er unik, ifølge Jan Bøhler. Politikeren i Arbeiderpartiet har møtt flere foreldre i samme situasjon. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Bøhler kjenner også til denne familiens sak.

– Det er en gripende historie om et alvorlig samfunnsproblem. Jeg har møtt flere foreldre som vet at gjengene er i stand til å utføre volden de truer med, og samtidig er usikre på om politiet er i stand til å hjelpe dem, sier Bøhler.

Heller ikke totalbeløpet familien har betalt er unik, ifølge Bøhler. Alle tilfellene han vet om, innebærer summer i samme område eller større.

– Dette er noe av den verste kriminaliteten som kan tenkes, når familier ikke opplever at de kan beskyttes av samfunnet, sier Bøhler.

– Det er avgjørende å få stoppet disse bakmennene.

Denne saken er ikke unik. Det er den verste formen for kriminalitet, når familier ikke føler at de har beskyttelse fra samfunnet. Jan Bøhler

Hadde politi i beredskap

Sønnen satt med en gjeld han umulig kunne håndtere, både til bankene og gjengen. Foreldrene ga all dokumentasjon og kontoutskrifter til politiet, samtidig som de valgte å betale deler av gjelden.

– Først var det fordi vi var redd for at han skulle bli alvorlig skadet. Senere betalte vi kredittgjeld, fordi rentene løp løpsk og vi var redd for at gjelden skulle bli helt uhåndterbar, sier faren.

I perioder har politiet blitt bedt om å nærmest stå i beredskap, etter at sønnen har blitt oppsøkt hjemme av medlemmer i det kriminelle miljøet.

– Han trodde dette var en vennegjeng. Jeg tror at mange unge gutter blir utnyttet på denne måten. Det begynner med noe positivt, så eskalerer det med trusler og utnyttelse, sier faren.

UTNYTTELSE: – Jeg tror at mange unge og umodne gutter blir utnyttet på denne måten, sier faren i dag. Foto: Ola Hana / NRK

– Det tok også tid før vi fikk vite om alt som hadde skjedd. Etter hvert har mer og mer blitt klart for oss.

Ingen i gjengen er dømt for utpresningen av tenåringssønnen. NRK har valgt å ikke beskrive detaljene i denne saken, verken om gjengen, oppgavene sønnen fikk eller volden han ble utsatt for.

Familien lever fortsatt i frykt.