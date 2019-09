– Måtte fjerne en del av det som gjorde meg til mann

– Jeg husker da jeg våknet etter operasjon og testikkelprotesen var satt inn. Da spurte sykepleieren om jeg ville kjenne på den. Det føltes skikkelig rart, men på en god måte, forteller Tor-Arne Leithe.

I 2017 fikk han påvist testikkelkreft. Da var han 33 år gammel.

– Da jeg fikk beskjeden, raste verdenen min på en måte sammen. Det å fjerne en del av det som gjorde meg til mann, førte til at selvfølelsen fikk en knekk.

Testikkelkreft er en av de vanligste kreftformene blant yngre menn, og rammer rundt 300 her i landet årlig.

Overlege Rolf Wahlquist sier mange fortsatt ikke kjenner til tilbudet. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Siden overlevelsesprognosene er gode, og nesten alle blir friske, har legene et økt fokus på pasientenes livskvalitet etter endt behandling.

– Vi gir derfor pasientene mulighet til å deponere sæd, men også skaffe seg testikkelprotese, sier Rolf Wahlquist, overlege ved avdeling for urologi på Aker sykehus.

Var ikke i tvil

Urologisk avdeling ved Aker sykehus behandler flest pasienter med testikkelkreft i Norge.

På et hvitt, klinisk og sterilt undersøkelsesrom møter vi overlege Rolf Wahlquist, han har jobbet med denne tematikken i mer enn 30 år.

Der tar han frem en liten eske som inneholdt fire testikkelproteser, i to forskjellige størrelser. Det er disse ovale silikonklumpene pasientene får se og kjenne på, når de skal vurdere om de vil ha protese.

Silikonprotestene i to ulike størrelser. Foto: Silje-Lisette Tennøy / NRK

– Det har vært mulig å skaffe seg protese i mange år, men det er fortsatt mange som ikke vet at det er et tilbud, sier Wahlquist.

Tor-Arne Leithe var en av dem som ikke visste om denne muligheten da han fikk diagnosen.

– Så fort legen sa det, var jeg ikke i tvil om at det var det som måtte til for at jeg skulle føle meg som meg igjen. At jeg skulle føle meg hel.

Intense smerter

Leithe måtte vente et halvt år før han fikk satt inn testikkelprotese.

I mellomtiden prøvde han å skaffe seg informasjon om andres erfaringer, men fant ikke noe. Når ventetiden var omme, ble han møtt med uante og intense stikksmerter i pungen.

– Det virket nesten som om den vrei seg rundt. Det gjorde veldig vondt. Så vondt at jeg vurderte å få den operert ut igjen.

Men etter hvert roet smertene seg, og siden har ikke Leithe kjent noe ubehag.

– Jeg blir daglig påminnet på at jeg har hatt kreft, men det er lettere å godta det når det ikke er så synlig lenger. Ikke det at det er så mange som ser det, men for min egen del, og selvfølelsen, var det riktig avgjørelse.

Tilbud til alle

I 2011 kom nye retningslinjer som sier at leger må tilby testikkelprotese til alle pasienter som er til behandling for testikkelkreft. Overlege Rolf Wahlquist ser nå at flere menn skaffer seg testikkelprotese.

– Her på avdelingen har vi siden 2012 sett at gjennomgående flere ønsker en slik protese. Om det har med innføringen av retningslinjene i 2011, vet vi ikke, men det er nærliggende å tenke det.