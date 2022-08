– Mange blir syke allerede dagen etter at de blir smittet av koronaviruset

Det er den dominerende BA. 5-varianten av omikronviruset som nå gjør mange syke på få timer.

– Man skal ikke bli overrasket hvis man merker symptomer et døgn etter at man har vært i kontakt med en som har covid-19. Det kan gjerne ta lengre tid også, og fire-fem dager hos noen, men stadig flere rapporterer at de merker allerede dagen etterpå at de begynner å bli syke, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Forklaringen på at denne varianten så raskt gir sykdomssymptomer, er at det har utviklet nye egenskaper, sier Nakstad.

Flere opplever nå at hurtigtesten slår positivt ut dagen etter at de har vært sammen med noen som har covid-19. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Viruset har endret seg gjennom pandemien, og utviklet egenskaper som er gunstig for viruset. Særlig det med å komme seg inn i cellene ved slimhinner i luftveiene, det ser ut som viruset har blitt bedre og bedre på det.

Han peker på at dersom vi ikke har nok antistoffer i kroppen som hindrer viruset i å komme seg inn og kopiere seg selv opp, så vil flere viruspartikler lykkes med det tidligere, og vi vil få en smittedose på et tidligere tidspunkt. Det vil si en så stor mengde viruspartikler som må til for at vi blir smittet.

Avtar nå, kan øke senere

Smittebølgen vi har hatt i sommer, er nå avtagende, ifølge Helsedirektoratet. Men det kan være en kortvarig glede.

For med høsten kommer flere luftveisinfeksjoner og vi mer samlet på jobb, skole og barnehager enn på sommeren.

– Vi tror nok at det blir smitteøkning til høsten da vi er tettere på hverandre. Så er vi veldig usikre på hvor stor den bølgen blir og hvilke konsekvenser den får. Vi håper at et tilbud om oppfriskningsdose av vaksine til de over 65 vil gjøre at det er få sykehusinnleggelser utover høsten, det er veldig viktig at vi lykkes med det, sier Espen Nakstad.

Det som også er usikkert, er om det kommer nye virusvarianter, med nye egenskaper.

– Vi må være forberedt på at det kan komme helt nye virusvarianter, og at effekten av vaksinene kreves at det kommer helt nye vaksiner på sikt også.

Mennesker bærer munnbind i New Delhi torsdag 11. august. Myndighetene har gjeninnført påbud om å bære munnbind etter nye virusutbrudd. Foto: Altaf Qadri / AP

– Det er ikke over

Ute på gata i Oslo er folk opptatt av å ikke tenke på smitten. De har fått mer enn nok etter to års pandemi, og vil heller nyte sommersola.

Gunn Marit Aabel vil heller tenke på sol og sommer enn virus, men hun kjenner en ung kvinne som er veldig syk av covid-19. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Jeg orker ikke å følge så mye med på det, og det er sommer og vi koser oss, sier Gunn Marit Aabel.

Men hun kjenner noen som nå er ganske dårlig med covid-19.

– Ja, datteren til en god kamerat er kjempedårlig og har fått dobbeltsidig lungebetennelse. Ung, sprek jente på 25 år, så det er veldig spesielt.

Det er ikke over..

– Det er ikke over, det er helt klar. Vi får bare håpe at det går sakte, men sikkert ut, sier hun.