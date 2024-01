– I dag er det eneste du trenger en meklingsattest. Hvis den andre personen motsetter seg flytting, spiller det egentlig ingen rolle, sier mannen.

NRK har valgt å anonymisere mannen i 30-årene, av hensyn til barnet.

Da hans eks samboer ville flytte langt av gårde med toåringen, måtte de til mekling fordi han motsatte seg flytting. Han ville ha delt bosted.

Hun flytta likevel, og tok med seg barnet til en landsdel langt unna.

Mannen gikk til rettssak, men tapte i tingretten. Nå har han akkurat tapt i lagmannsretten også, og barnet er blitt fem år gammelt.

– Jeg syns det er ganske forferdelig. Du ender opp med å sitte med skyldfølelse fordi man ikke har råd til å se barnet sitt. Og du sitter med dårlig samvittighet fordi du ikke har mulighet til å følge opp med barnehage, skole eller aktiviteter. Det er en jævlig følelse for å si det rett ut.

Dette sier Barnelova om flytting Ekspander/minimer faktaboks Barnelova gir regler om foreldreskap (farskap og morskap), foreldreansvar, samvær og underholdsplikt. Paragagraf 42 a handler om «varsel og mekling før flytting»: «Dersom ein av foreldra vil flytte i Noreg eller ut av landet, og det er avtale eller avgjerd om samvær, skal den som vil flytte, varsle den andre seinast tre månader før flyttinga.» Videre heter det at dersom foreldrene ikke er enige om flytting, må den forelderen som vil flytte med barnet kreve mekling. Kilde: Lov om barn og foreldre (barnelova)

– En liten gruppe blir ikke enige

Advokat Thea Totland er mors advokat.

Hun vil ikke gi noen detaljerer fra konflikten mellom de to tidligere samboerne.

– Men retten har forhold seg til det ved å sette hyppig samvær til tross for lang avstand, sier Totland.

Advokat Thea Totland i "Barneadvokatene". Foto: Tommy Iversen / NRK

Hun jobber nesten bare med slike saker i advokatfirmaet «Barneadvokatene».

– Det er en liten andel som ikke blir enige om bosted for barna etter samlivsbrudd. Blant de som går til retten, er det en ganske stor del som klarer å bli enige med rettens hjelp, sier Totland.

– Så er det en liten gruppe som ikke blir enige i det hele tatt. Sånn som i denne saken, sier hun.

Flere har delt bosted

SSB nyeste undersøkelse om delt bosted kom ut i 2022.

– Vi fant at 43 prosent har delt bosted etter samlivsbrudd, sier seniorforsker Kenneth Aarskaug Wiik i SSB.

Det er en kraftig økning fra 2012, da tallet var 25 prosent.

Kenneth Aarskaug Wiik er seniorforsker i SSB. Foto: Tommy Iversen / NRK

Delt bosted er at barnet bor vekselvis hos begge foreldrene, og at foreldrene deler den daglige omsorgen for barnet.

– Samtidig ser vi at andel barn som bor fast hos mor har sunket fra sju av ti i 2012, til litt under halvparten nå. Det er fortsatt kun 7 prosent som bor fast hos far.

Faren som har tapt i flere rettsinstanser, sier han har inntrykk av at fedre oftest taper i barnefordelingssaker. Advokat Thea Totland sier det rett og slett ikke er riktig.

– Jeg vet at det er mange fedre som føler det sånn, men statistikken viser at det ikke er sånn, sier Totland.

Hun henviser til statistikk gjengitt i boka «Sentrale emner i barneretten» av Lena R.L. Bendiksen og Trude Haugli. Her fremgår det at andelen fedre og mødre som taper i retten er omtrent likt fordelt.

– I de dommene som kommer, fremkommer det ikke noe sted at retten forhold seg til kjønn. Retten ser på omsorgsevne. Den ser på hvor barnet bor nå, og hva det vil medføre for barnet å flytte av ulemper eller fordeler, sier Totland.

– Beskytter ikke godt nok

Faren savner femåringen sin.

Han har nå et nytt barn med ny samboer. Mannen sier han har milliongjeld fordi han har kjempa i rettssystemet i tre år uten å vinne fram.

Bare utgiftene til advokat og saksomkostninger kom på om lag 750.000 kroner. I tillegg viser han til alle pengene han har brukt på fly eller tog for å ha samvær med barnet sitt.

Faren mener barneloven er for dårlig.

– Du har en barnelov som ikke beskytter barnet godt nok. Du kan gå til sak, sånn som jeg har gjort, for å stoppe en flytting, og du kan ha en sakkyndig som sier at det er best å bo hos meg, likevel taper du fordi motparten har flyttet, sier mannen.

Statsråden mener barneloven ikke er god nok på flere områder. Foto: Johan Moen / NRK

Barne- og familieministeren gir faren rett i at barneloven ikke er bra nok.

– Nei, den er ikke god nok på en del områder, og vi holder nå på å jobbe fram et nytt forslag, der vi foreslår forbedring på en rekke felt.

– Hvilke?

– Dette med delt foreldreskap og regulering ser vi på. Flytting, som er nevnt her, tar vi opp for å få bedre regulering, og vi ser på hvordan loven kan bygge opp under likestilte foreldreskap.

– Når kommer den nye loven?

– Den er dessverre litt forsinka av ulike grunner. Den skulle kommet i år, men vi må utsette til starten av 2025, sier Toppe. Statsråden sier at hun lett kan forstå at farens sak er veldig opprivende.

– Konflikter i familien påvirker både foreldre og barn, sier Kjersti Toppe.

Mannen i 30 åra mener barneloven ikke beskytter barnet godt nok. Foto: Trond Stenersen / NRK

Dømt for vold

Faren ble dømt for vold i 2011, og fikk 45 dager i fengsel.

– Ser du at det kan ha noe sammenheng?

– Nei, eller både ja og nei, men den er ikke lagt vekt på av retten. Dette er fra russetiden. Det er altfor gammelt til å spille noen rolle. Rusmisbrukere får jo samme samvær som jeg har!

Både han og mor har god omsorgsevne, skriver Borgarting lagmannsrett i dommen.

Likevel tapte han, og sier han ikke har råd til å fly og hente barnet sitt hver tredje helg.