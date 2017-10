– Må unngå skjult spill om arvesølvet

I går kunne NRK fortelle at regjeringen avviser hemmelige millionavtaler på matjord, såkalt opsjonsavtaler.

Dette til tross for at landbruksdirektoratet har kommet med råd om å forby de hemmelige avtalene på matjord.

Kristelig Folkeparti sier det viktigste for dem er å pålegge full åpenhet om opsjonsavtaler som dreier seg om matjord.

– Vi liker ikke at arvesølvet til landets bønder er i spill, det er uheldig med skjulte avtaler om den dyrebare matjorda, sier Steinar Reiten, stortingsrepresentant i KrF til NRK

– Greit å gamble

Norges Bondelag tror et forbud mot intensjonsavtaler om nedbygging av matjord er et viktig steg på veien for å lette presset mot den enkelte grunneier og kommunepolitiker.

– Regjeringa mener åpenbart at det er greit å gamble med matjorda vår.

Frøydis Haugen synes samfunnet må lette presset mot den enkelte grunneier ved å forby opsjonsavtaler om matjord. Foto: Emilie Gamst

Vi håper nå stortingsflertallet griper inn og sikrer et forbud mot at boligspekulanter og andre kan inngå intensjonsavtaler om rasering av matjord, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Ap tror på forbud

Arbeiderpartiets Else May Botten mener regjeringens svar på den ikke regulerte bruken av opsjonsavtaler er for dårlig.

I forslaget til nytt statsbudsjett kom svaret på ei bestilling fra Stortinget om jordverntiltak. Der avvises et råd fra landbruksdirektoratet om å forby såkalte opsjonsavtaler på matjord.

– Det var et svakt svar. Noe må gjøres om man skal nå jordvernmålet, sier Botten.

– Tre prosent av det norske fastlandet er matjord, noe som er en forsvinnende, liten ressurs vi må ivareta. Å legge det ansvaret på den enkelte grunneier er for tøft, sier 2. nestleder i Bondelaget.

Venstre vil ikke gripe inn

Venstres representant i Næringskomiteen på Stortinget har tro på åpenhet i saker der det er kamp om matjorda.

– Vi ønsker ikke å gripe inn i bondens muligheter til inntekter. Vi trenger ikke noe forbud, sier André Skjelstad som representerer Venstre fra Nord-Trøndelag.

Dermed er det i spørsmålet om hvorvidt det skal kreves åpenhet om avtalene at de borgerlige partiene er uenige.

Interessen for å bygge ut jorda kommer ikke av avtalene, men fra plasseringa på jorda, sier landbruksminister Jon Georg Dale. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

- Å gå inn for forbud framstår som symbolpolitikk fra Ap som jeg ikke ser behovet for, mener landbruksminister Jon Georg Dale (Frp)

Lukrativ praksis

Stortingsrepresentant Steinar Reiten i KrF mener det er mange eksempler på at dagens praksis er lukrativ.

– Jeg kjenner til en konkret sak der en aktør har håp om omregulering i et område, men ikke ønsker å ta usikkerheten ved om man lykkes med å omdisponere jorda.

Han inngår da en avtale med en grunneier som går ut på at man gir en årlig godtgjørelse til grunneieren.

Aktøren er da villig til å betale det mangedobbelte av det jorda er verd som landbrukseiendom så snart den er blitt omregulert til andre formål.