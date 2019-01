– Lite smart å råde de som må ned i vekt til ikke å trene

I en artikkel på NRK sier fedmeforsker Rønnaug Ødegård at det er på tide å «avlive slankemyten» om at trening hjelper mot å bli kvitt fedme.

– Det er uetisk av leger og myndigheter å si at trening hjelper deg å gå ned i vekt, uttalte overlegen ved St. Olavs hospital.

Ifølge forskning er det nemlig inntaket av mat som avgjør om man går ned i vekt.

Yngvar Andersen fra NRK-programmet Puls mener trening kan gi den motivasjonen du trenger når du skal starte den tunge prosessen det er å gå ned i vekt, selv om treninga i seg selv ikke nødvendigvis gjør deg slankere. Foto: Astrid Engen / NRK

– Klinisk sett er det ingen grunn være uenig i det hun sier, men det er veldig lite smart å ikke ta med trening i råda til noen som skal ned i vekt, sier trener Yngvar Andersen, kjent fra NRKs livsstilsprogram Puls.

Han etterlyser en diskusjon av hva vi kaller for trening, og stiller tirsdag kveld i Debatten på NRK1.

Ifølge treningsmotivatoren betyr trening ikke nødvendigvis de tradisjonelle øktene to-tre ganger i uka, men også kortere aktivitet i hverdagen som å ta trappa eller gå til butikken istedenfor å ta heisen eller kjøre bilen.

– For noen er det enklere å innføre en gåtur enn å gjøre store endringer i kostholdet. Vi vet at trening er veldig bra for fysisk og psykisk helse, så trening bør tas med som råd likevel, sier Andersen.

– Ikke myndighetenes oppgave å gjøre nordmenn slanke

Fastlege Petter Brelin som er leder for norsk avdeling for allmennmedisin sier det er viktig å skille mellom det å slanke seg og leve helsemessig riktig. Foto: GURO LANGEHAUG GRØNN / NRK

Ifølge Petter Brelin som er fastlege og leder for norsk avdeling for allmennmedisin er konklusjonen i fedmeforskningen ikke nytt tankegods.

– Likevel er det viktig å skille mellom det å slanke seg, og det å leve helsemessig riktig. Det kan hende at å trene har liten eller ingen effekt på slankinga, men helsegevinsten er der like fullt.

Brelin synes helsemyndighetene har en grei balanse i sitt fokus mellom kosthold og trening.

– Vi må huske på at myndighetenes oppgave ikke er å holde befolkninga slank, men frisk. Da må man formidle ting som handler om begge deler, sier Brelin til NRK.

Tror ikke treningsmyten hindrer vektnedgang

Ifølge Helsedirektoratet er aktivitet viktig for folks fysiske og psykiske helse.

– For å redusere vekt er både kaloriinntak og aktivitetsnivå viktig. Best effekt får man om man både reduserer kaloriinntaket og øker aktivitetsnivået. Omlegging av kosten er viktigst for å gå ned i vekt, mens fysisk aktivitet er viktigst for å opprettholde vektnedgangen og forebygge overvekt og fedme, sier divisjonsdirektør Linda Granlund.

Hun tror de fleste nordmenn vet at det er balansen mellom energiinntak fra mat og energiforbruk ved fysisk aktivitet som avgjør om du går ned i vekt.

– Men mange er kanskje ikke klar over hvor mye trening som kreves for å forbrenne for eksempel ett sjokoladekakestykke. Da må du løpe i omtrent en time. Det er vanskelig for mange å gå ned i vekt, og årsakene til det er sammensatte. Vi tror ikke helt på at det er denne «myten» som hindrer folk i å gå ned i vekt.