– Listhaug-bildet har en interessant dobbelthet

Natt til 2. påskedag ble en naken og korsfestet Sylvi Listhaug malt midt i Bergen sentrum med tittelen «Making a martyr».

– Det å korsfeste Listhaug på denne måten er vel like dristig som å være 18 år i 1970 å ikke bruke hatt. Det er jo ikke noe tøft eller farlig dette prosjektet, men rent teknisk er det godt malt, sier kunsthistoriker Tommy Sørbø til NRK.

Gatekunstner om Listhaug-maleri: – Hun skal tåle det

Gatekunstneren under navnet AFK malte bildet i etterdønninger av at Listhaug gikk av som justisminister 20. mars etter kraftig kritikk for sin Facebook-post.

– En interessant dobbelthet

Flere kunstkritikere NRK har vært i kontakt med roser bildet for å sparke flere veier.

– Dels handler det om offerfortellingen Listhaug selv har formidlet: Hun satte regjeringen foran seg selv. Men en annen mer uhyggelig konnotasjon her er jo frelseraspektet, som henspiller på at hun i enkelte kretser betraktes som en martyr som skal redde Norge, sier kunstkritiker Mona Pahle Bjerke.

Kunsthistoriker Tommy Sørbø mener det derimot ville vært langt mer provoserende om en gatekunstner hadde forsvart Listhaug.

«LIKSOM-KORSFESTELSE»: Kunsthistoriker Tommy Sørbø mener bilde er en kommentar til Listhaugs retoriske virkemidler. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Bildet viser en «liksom-korsfestelse» av Listhaug, og er dermed en kommentar til hvordan hun bruker korsfestelsen som et retorisk virkemiddel. Hun er jo en opplagt person å kritisere. For gatekunstnere er dette konvensjonen. Det er klart at en naken kvinne og en korsfestelse er jo de to sterkeste objektene vi har i billedkunsten. Det i seg selv kan jo provosere i hvert fall når det er knyttet til en navngitt kvinnelig politiker, sier Sørbø.

– En fundamental avkledning

Bildet er malt over et blomsterbed i Bergen sentrum, naglene på korset er dekorert med logoen til partiet Rødt, og i bakgrunnen kan man skimte tekster om å frigjøre Palestina.

På armen til Listhaug er Frp-logoen og på magen teksten «min kamp.»

IKKE DRISTIG: Kunsthistoriker Tommy Sørbø mener ikke bilde er spesielt dristig men at virkemidlene kanskje kan provosere. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Kunstkritiker Mona Bjerke mener bildet nærer fortellinger fra begge fronter.

– Det viser Listhaug som en ensom motstrømspolitiker, som er misforstått og ofret, og samtidig som det harselerer med selvmedlidenheten, og offerretorikken. Ettersom det er et nakenbilde, kan det jo sees som den fundamentale avkleding av henne som politiker og retoriker, sier Bjerke.

DOBBELTHET: Selverklært offerrolle eller martyr? Kunstkritiker Mona Pahle Bjerke synes Listhaug-bilde er veldig interessant. Foto: Miriam Fosstvedt

Kollega Tommy Sørbø tror derimot ikke det er den virkelige Sylvi Listhaug som er forsøkt fremstilt.

– Dette er en poserende nakenmodell som liksom utsettes for pinsler, og som ser ut som hun nyter det, hevder Sørbø.

– Tilhengere bør ikke bli provosert

Kunstkritiker Tommy Olsson er enig med Sørbø i at bilde rent teknisk er godt laget.

– Det er et fint bilde, – det ser ut som en akvarell malt på dyrt italiensk papir, men det er et ganske stort bilde malt på en vegg, sier Olsson.

– Bør noen bli provosert?

– Det slår i mange retninger. For en ganske stor del av befolkningen er hun jo en martyr, og det er ikke nødvendigvis slik at tilhengerne hennes skal føle seg provosert. Det som kanskje kan oppfattes litt «plumt» er at det står «min kamp» på magen i hvit skrift. Er det Hitler eller Knausgård der refereres til? Jeg er ikke sikker på hvilke assosiasjoner folk får først.

TEKNISK BRA: Kunstkritiker Tommy Olsson mener bilde teknisk sett er godt malt. Foto: NRK

I sin avslutningstale, også gjengitt på Facebook, refererte Listhaug flere ganger til at hun ønsket å fortsette sin kamp på Stortinget.

Olsson mener bildet kommenterer den offentlige samtalen mer enn hva som faktisk har foregått.

– Og nakenheten er med på å minne oss på at dette handler om en faktisk person – ikke bare propagandaen bak.

Listhaugs eneste kommentar om kunstverk etter at bildet dukket opp i Bergen, er denne Facebook-posten: