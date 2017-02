– Ligger en forhistorie bak fengselsdrap

Ihlebæk besøkte klienten i Drammen fengsel søndag formiddag. Han er overført dit etter at han i går ble siktet for å ha drept en medinnsatt.

– Vi tilbrakte en time sammen, og gikk gjennom hendelsesforløpet. Det jeg kan si på nåværende tidspunkt er at saken har en forhistorie, sier Ihlebæk til NRK.

Han vil ikke gå inn på hvilken relasjon det er mellom de to siden klienten formelt ikke har forklart seg for politiet ennå.

Vil ikke si noe om straffskyld

Klokka 13.14 i går fikk politiet melding om at en innsatt hadde angrepet en annen innsatt i Ringerike fengsel. Kort tid etter ble det klart at personen som ble angrepet, avgikk med døden, opplyste politiet i Nordre Buskerud lørdag kveld.

– Jeg vil ikke si noe om han erkjenner straffskyld nå, sier Ihlebæk.

Også politiet har gjort et innledende avhør med siktede, som er en norsk-polsk mann i 50-årene.

– Han er avhørt én gang, men jeg vil ikke gå inn på hva han har forklart, sier jourhavende politiadvokat Hans-Petter Aasen i Sør-Øst politidistrikt til NRK søndag ettermiddag.

De etterforsker saken bredt, og gjør avhør med vitner, samt teknisk og taktisk etterforskning.

Dømt for overgrep

Ifølge VG er den drepte mannen flere ganger dømt for overgrep mot unge gutter.

– I skjerpende retning må det vektlegges at tiltalte tidligere er straffedømt fem ganger for seksuelle overgrep mot barn, heter det i dommen fra Oslo tingrett som avisen refererer til.

Verken fengselet, politiet eller forsvareren ønsker å kommentere disse opplysningene.

Aasen sier de i morgen kommer til å ta en vurdering på om siktede skal bli værende i Drammen fengsel med strenge restriksjoner eller om han skal overføres tilbake til ordinær soning i Ringerike.

Han er dømt til 17 og et halvt års fengsel for et drap på Oppsal i Oslo i 2015 som han soner i høyrisikofengselet på Ringerike. Fengselsansatte har tidligere advart mot økning i vold og psykiske plager blant de innsatte.