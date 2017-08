– Landsdelen min tappes for millioner

I min kapitalfattige landsdel tappes vi for 600 millioner kroner på grunn av formuesskatten. Kent Gudmundsen, Stortingsrepresentant Høyre

Dette sa Høyres stortingsrepresentant Kent Gudmundsen i en debatt om revidert nasjonalbudsjett før sommeren.

Det han ikke fortalte var at nesten alle disse skattepengene betales inn til nettopp landsdelen – nemlig kommunene.

NRK Detektor dro til en av de nordlige kommunene som Gudmundsen mente ble tappet.

En av Nordlands rikeste

– Her ser du min kapital!

Frode Nilsen peker på en knall gul gravemaskin som står midt i en grå steinrøys.

Detektor er i jernmalmgruven Rana gruber i Mo i Rana. Nilsen er administrerende direktør i entreprenørselskapet Leonhard Nilsen & Sønner, som driver gruver og større byggprosjekter i både inn- og utland.

Han er en av Nordlands rikeste menn, og står oppført med en formue på over 99 millioner, men sier selv at formuen nå er redusert til nesten halvparten.

BETALER FORMUESSKATT: Frode Nilsen er administrerende direktør i Rana gruber i Mo i Rana. Han er en av Nordlands rikeste menn. Foto: Kathrine Mørkved / NRK

– Formuesskatten betales med utbytte fra bedriften. Så lenge selskapet går med overskudd er det mulig å gjøre det. Men når det går med underskudd, som vi har opplevd de siste årene, er det en kjempeutfordring å skaffe den kapitalen, sier Nilsen.

– Men du har jo mange titalls millioner kroner i formue, du har vel råd til å betale skatt?

– Ja, det stemmer, og jeg synes det er riktig at de som er mest bemidlet skal betale mest skatt. Men formuesskatten er etter min mening helt feil måte å gjøre det på. Jeg har ikke penger på bok, men jeg har mye kapital i det du ser der, i gravemaskiner, sier han og peker på gravemaskinen som står parkert rett ved.

Sånn beregnes formuesskatten Ekspandér faktaboks Formuesskatten beregnes ut fra netto formue, det vil si summen av alt du eier minus gjeld. Man skatter bare av formue over 1.480.000 kroner. Formuesskatten er på 0,85 prosent. Har man 2 millioner i banken, må man betale 4420 kroner i formueskatt i året. Har man 200 millioner i banken, må man betale 1.687.420 kroner. Men det finnes måter man kan få ned formueskatten sin på: Investere i bolig: På primærbolig må man bare skatte av ligningsverdien av boligen, som utgjør ca. 25 prosent av markedsverdien. Om man har gjeld på boligen, trekker man fra den. For sekundærboliger må man skatte litt mer, men bare av 90 prosent av markedsverdien. Dermed er også dette billigere enn å ha pengene i banken, som verdsettes 100 prosent. Investere i en bedrift: Da kalles pengene arbeidende kapital og man får en skatterabatt på 10 prosent. Dette er uavhengig om man investerer i egen bedrift eller kjøper aksjer i andres.

Hvor havner pengene?

Nilsen mener formuesskatten tapper bedriften hans for kapital. Men er det dermed riktig at denne skatten også tapper landsdelen? Detektor har gått gjennom tallene med blant andre SSB og kommunesektorens organisasjon KS.

- MESTEPARTEN TIL KOMMUNENE: – 82 prosent av formuesskatten betales inn til kommunene, forklarer Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS. Foto: Kathrine Mørkved / NRK

Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det betalt inn rundt 13 milliarder i formuesskatt i hele Norge i 2015, som er det foreløpig siste året de har fullstendige tall for. Nord-Norge sto for 578 millioner av dette. Men hvor ble pengene så av? Forsvant de ut fra landsdelen, som Gudmundsen gir inntrykk av?

– Nei, det stemmer ikke. 82 prosent av formuesskatten betales inn til kommunene. Resten, altså 18 prosent, betales til staten. Så både kommune og stat nyter godt av formuesskatten, men mesteparten betales inn til kommunene, sier Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS.

I kroner og øre betyr dette at av de 13 milliardene som ble betalt inn i formuesskatt i 2015, beholdt kommunene 10,6 milliarder.

I Oslo, der rundt en tredel av all formuesskatt blir betalt inn, totalt 3,6 milliarder, beholdt kommunen 3 milliarder. Og i Nord-Norge er bildet det samme.

Av de 578 millionene som ble betalt inn i formuesskatt i hele Nord-Norge, ble 477 værende her.

– Utsagnet mitt er i behold

Mesteparten av formuesskatten, hele 82 prosent blir altså igjen i kommunene. Så hvordan kunne Kent Gudmundsen påstå at formuesskatten tapper Nord-Norge for 600 millioner?

– Poenget er at vi tapper privat kapital som kunne vært brukt til å investere i maskiner, i bedrifter og i trygge arbeidsplasser langs kysten vår, er det som hvert år kuttes med 600 millioner kroner, sier Gudmundsen.

– Men du får det til å høres ut som disse pengene forsvinner, mens de forblir i kommunene?

– Poenget her er at vi tapper privat kapital.

– Hvorfor sa du ikke det da, at de rikeste i min landsdel tappes for 600 millioner kroner?

– Setningen må ses i sammenheng med innlegget, og innlegget handlet om at vi må ha mer investeringer i Nord-Norge, mer vekst, mer verdiskapning. Og da må vi la alle de gründerne og de som eier bedriftene få lov til å investere i flere maskiner og trygge arbeidsplasser langs kysten vår. Og da er utsagnet mitt helt i behold, sier Gudmundsen.

Utsagnet om at landsdelen tappes for 600 millioner kroner, stemmer ikke. Pengene blir i all hovedsak i landsdelen, men overføres altså gjennom formuesskatten fra privatformue til kommunale budsjetter. Det er riktig at privatkapitalen tappes, men ikke landsdelens samlede disponible midler.

Vurdert av prosjektredaktør Lars Kristiansen og etikkredaktør Per Arne Kalbakk

