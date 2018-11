– KrF-debatter er ikke som i «House of Cards»

Etter en måned med tøff dragkamp skal KrFs landsmøte i dag avgjøre om de vil felle regjeringen, gå inn i regjeringen eller bli stående på stedet hvil fram til 2021.

Før dagens avstemming ligger det an til å bli blått flertall, men siden avstemmingen foregår skriftlig og dermed hemmelig, kan delegatene skifte mening uten å være redd for å bli avslørt.

Lov å overbevise

Den røde siden av partiet mangler fem delegater.

Dermed kan det bli hvisking og tisking i korridorene på landsmøtehotellet på Gardermoen for å få partikolleger til å snu i siste liten.

– Man har alltid lov til å overbevise andre om at det man selv mener er rett. Men man skal ikke legge utilbørlig press på noen og ha respekt for at folk kommer hit med et standpunkt, sier Erik Lunde fra Oslo KrF til NRK.

– Hva om det hintes om posisjoner i regjeringsapparatet dersom man skifter mening?

– Det synes jeg ikke er greit, og det tror jeg heller ikke skjer. Debatter i KrF foregår ikke som i «House of Cards», sier Lunde.

– Ingen fryktkultur

Et annet spørsmål mange stiller seg i dag er om partileder Knut Arild Hareide innleder debatten med å kunngjøre at han går av som partileder dersom han ikke får partiet med seg på sin venstresving.

Lunde som beskrives som en av Hareides nærmeste, sier han ikke vet om partilederen har tenkt å spille det kortet.

– Jeg vet ikke alt hva Knut Arild tenker. Jeg håper vi får en fri og åpen og mest mulig ryddig debatt.

Ett av argumentene for at retningsvalget skal foregå anonymt har vært at det angivelig hersker en fryktkultur i partiet og at folk ikke tør å stemme ut fra sin egen samvittighet.

– Jeg ser poenget med åpenhet, samtidig tror jeg vi må erkjenne at det er en fryktkultur i KrF. Den kan gjøre at folk er redde for å stå for det de mener. De kan være redde for å skifte mening under møtet, sa leder for Oslo KrF Espen Hasle til VG tidligere denne uken.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det, sier Lunde om sin fylkesleders beskrivelse.

– At noen har kjent på en klump i magen når de skal ta dette valget, tror jeg er helt riktig. Men generelt har denne prosessen vist at vi takler uenighet veldig godt og at folk har fått sagt det de mener, sier Lunde.