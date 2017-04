– Kjipt å gå arbeidsledig i fire år

Leonardo Pereira (20) fra Jevnaker sluttet på videregående som 16-åring, og har vært arbeidsledig siden. Han var en av mange unge menn som faller utenfor arbedsmarkedet. Over 70.000 norske ungdommer under 30 år hverken jobber eller er i utdanning.

Seniorforsker ved Frischsenteret, Knut Røed, er bekymret for utviklingen blant unge.

– Å miste jobben øker risikoen for å falle helt ut av arbeidslivet selv etter at nedgangstidene er over, sier Røed.

Ungdom mest utsatt

Selv om den registrerte arbeidsløsheten har gått ned i det siste, så gir ikke disse tallene et riktig bilde av situasjonen på arbeidsmarkedet.

Årsaken er at mange trekker seg helt ut av arbeidslivet. Liv Sannes, nestleder i LOs samfunnspolitiske avdeling sier at det er ungdommen som er mest utsatt.

– Vi vet at det har blitt økende konkurranse om jobbene, særlig i enkelte deler av arbeidslivet. Det er gjerne der hvor tradisjonelt utsatte grupper har fotfeste, som ungdom, de med lite utdanning og tidlig ankommet innvandrere, sier Sannes.

– Vi har ikke god oversikt over hvor de havner. Blant unge ser vi at andelen uføretrygdet har gått opp. Vi har tall på at mange unge sitter hjemme og er familieforsørget. Det er også noen som går over til utdanning.

– En ond sirkel

Pereira beskriver perioden som arbeidsledig som forferdelig.

– Jeg gjorde ingenting. Levde basically NEET-livet, sier Leonardo Pereira om de fire årene uten arbeid.

NEET på norsk Ekspandér faktaboks NEET på norsk NEETs - Not in Employment, Education or Training - de er ikke i jobb, utdanning eller opplæring. Gruppen bekymrer store deler av den vestlige verden. NEET-raten har ligget stabilt mellom 5 og 7 pst. de siste ti årene, men etter finanskrisen har det vært en moderat vekst i NEET-raten blant menn mellom 20 og 29 år. 73.000 norske ungdommer under 30 år er hverken i arbeid, utdanning eller opplæring.

Etter å ha søkt på omtrent hundre stillinger, fikk han til slutt en jobb som fundraiser for Røde Kors. Nå har han jobbet i en måned med å verve folk til å donere penger til organisasjonen.

– Det var veldig deilig. Når man er arbeidsledig så blir man så slapp. Man snur døgnrytmen helt og alt faller rett på hodet. Du har ikke noe å stå opp for, og du ender opp helt utenfor, forteller Pereira.

– For mange unge står utenfor

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier at det er spesielt viktig å nå de unge når regjeringen arbeider mot arbeidsledigheten.

– Fordi det er altfor mange av dem som hverken er i jobb eller utdanning. Det er viktig at flere unge tar utdanning, men hvis ikke det går, så må de få en jobb, sier Hauge.