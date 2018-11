– Kan oppfattes som skittent spill

– Jeg tror flere føler Hareide spiller et skittent spill når han kaster stillingen sin inn i potten rett før avstemning. Dette startet så harmonisk, jeg tror Hareide hadde stått seg bedre ved å forberede partiet bedre på dette, sier politisk redaktør i Adresseavisen, Tone Sofie Aglen.

KAN FØLE SEG LURT: Politisk redaktør i Adresseavisen, Tone Sofie Aglen tror flere velgere kan føle Hareide spiller et skittent spill. Foto: RUNE PETTER NESS

Hun tror mange partimedlemmer er skuffet over at han varsler om å gå hvis han ikke får det som han vil, rett før den avgjørende avstemningen.

At partilederen bedriver skittent spill er imidlertid statsviter Bernt Aardal helt uenig i.

– Det er derimot ryddig av Hareide å si ifra at han vil gå av før en avstemning. Det ville vært veldig unaturlig dersom Hareide skulle ledet forhandlinger med Solberg-regjeringen, sier Aardal.

Statsviteren presiserer at det er en følsom sak, men at det er natulig å ha med dette i potten når det er snakk om et så viktig veivalg.

– Ble overrasket over Hareide

Partiveteran Einar Steensnæs sier han også ble overrasket over Hareides ultimatum.

– Det er naturlig at han går av dersom det skulle bli blått flertall, men at han varsler dette før avstemningen synes jeg var overraskende, sier Steensnæs til NRK.

OVERRASKET: Partiveteran Einar Steensnæs tror det blir blått flertall til tross for Hareides ultimatum. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Han tror ikke den avgjørende avstemningen kommer til å gå Hareides vei.

– Det er selvfølgelig vanskelig å spå, men jeg tror nok et blått flertall er det mest sannsynlige.

Vebjørn Selbekk, redaktør i den kristne dagsavisen Dagen, tror derimot Hareides ultimatum kan påvirke avstemningen.

– Det skal bare åtte usikre mandater til for å vippe flertallet over til Hareides favør. Hareide er en populær partileder mange vil fortsette å ha. At hans stilling er i potten kan bli helt avgjørende, sier Selbekk.

Selbekk tror Hareides ultimatum kan bli avgjørende

Hareide: – Helt naturlig å si ifra

Knut Arild Hareide forsvarer overfor NRK at det å legge posisjonen sin i potten var det eneste riktige.

– Jeg føler det var viktig å være åpen om dette før en avstemning, sier Hareide til NRK.

RIKTIG: Knut Arild Hareide mener det var et naturlig tidspunkt å si ifra om at han trekker seg om partileder dersom det ikke går hans vei i dag. Foto: Gunhild Hjermundrud

Han legger til at han vil bli sittende til en fremforhandlet regjeringsplattform med Høyre er klar.

Parlamentarisk nestleder i KrF, Hans Fredrik Grøvan, sier han var klar over Knut Arild Hareides ultimatum. Hareide skal ha sagt i lukkede rom at han ville gå av dersom landsmøtet stemmer for å gå inn i Solberg-regjeringen, ifølge Grøvan.

Ropstad: – Naturlig at Bollestad rykker opp

Det spekuleres nå i hvem som skal overta dersom Hareide går av som partileder. 2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier det er naturlig at det er 1. nestleder Olaug Bollestad som rykker opp dersom det skulle bli aktuelt.

– Men dette er ikke et personvalg, det er et retningsvalg. Først må veivalget avgjøres, deretter vil vi håndtere andre spørsmål når den tiden kommer, sier Ropstad til NRK.

ET VEIVALG: 2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad er unnvikende i svarene spørsmålet om han er beredt til å overta partilederstolen. Foto: Gunhild Hjermundrud

Vebjørn Selbekk mener Ropstad er kvalifisert til større oppgaver.

– Han holdt en offensiv og retorisk sterk tale. Jeg tror det er helt åpenbart at Ropstad er en klar kandidat til å bli partiets neste leder, dersom det blir aktuelt.