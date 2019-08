– Kan ikkje fortelje kor me vil kutte no

– Eg veit godt kva eg vil kutte, men...

– Ja, fortel det.

– Nei, eg kan ikkje fortelje det no.

– Men i alle dagar...

– Det kan eg faktisk ikkje gjere. Dette må me ha eit vedtak på i partiet, sa Myrhol.

Leiaren for FNB Stavanger seier det først må stiftast eit nasjonalt parti før han svarer på kva omrokeringar partiet ønskjer å gjere i statsbudsjettet for å kunne finansiere all vegbygging i Noreg. Eit slikt landsmøte har partiet tidlegare sagt at dei skal arrangere ei gong etter valet, men det er ikkje kjent at det er kalla inn til eit slikt møte endå.

Då skal også partiet velje sin nasjonale partileiar, ei rolle Frode Myrhol i stor grad fyller no.

Det vart tid til mykje snakk om budsjett og pengar då Frode Myrhol var på besøk i valstudio hos Fredrik Solvang.

Myrhol er den einaste som ikkje er partileiar for eit stortingsparti som får lov til å sitte i stolen. Det er fordi Folkeaksjonen Nei til bompengar får gode resultat på ei rekke meiningsmålingar, og ligg an til å komme inn i fleire bystyre rundt om i landet.

Trym Aafløy er FNBs frontperson i Bergen, der partiet har fått over 20 prosent på nokre målingar, men kor dei seinare har falt ned til under 20 prosent. Uansett ligg partiet an til å bli eit av dei største partia i Noregs nest største by. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Ulike lokallag, ulike program

I tillegg til økonomi vart det også tid til å snakke om skilnader i valprogramma til FNBs ulike lokallag. I mangelen av eit nasjonalt partiorgan spriker av og til politikken til partiet litt. Det vart mellom anna tydeleg då Myrhol slo fast at FNB er heilt klart mot bompengar.

– Kvifor skriv Bergen FNB då at bompengar kan aksepterast som eit trafikkregulerande middel til ein viss grad?

– Det er fordi Bergen FNB har fått sett saman sitt program slik som dei føler at det passar inn i Bergen akkurat no.

– Så deira program kan stride fundamentalt mot det du seier?

– Ja, det er heilt medvite av oss at dette er ein lokal- og fylkestingsvalskamp, så her må me gjere lokale tilpassingar.

– Så FNB meiner heilt ulike ting om dette?

– Nei, også FNB Bergen vil bli kvitt bompengane. Men dei har gått ut og sagt at det dei trur dei kan oppnå er å fjerne den ytre bomringen. Så vil dei jobbe vidare når dei har oppnådd det, seier Myrhol.

– Eg las nettopp opp formuleringa for deg. Dei aksepterer bompengar som trafikkregulerande tiltak. Det betyr at dei anerkjenner nullvekstmålet (at trafikk inn til byane ikkje skal auke). Er du for eller mot nullvekstmålet?

– Eg meiner nullvekstmålet er eit ganske merkeleg mål. Eg meiner nullvekstmålet slik det er i dag ikkje er fornuftig, svarte Myrhol.

Fortetting og fritt brukarval

Også fortetting i byane, altså at hus skal byggast tettare, var noko Myrhol måtte svare for, sidan fleire lokallaga har ulike vedtak om temaet.

– I Stavanger skriv de at de vil byggje høgare og tettare, særskild rundt kollektivknutepunkta. Men i Oslo vil FNB stoppe fortettingspolitikken. Og i Bergen synest de fortettinga har gått for langt langs Bybanen. Kva meiner FNB om fortetting?

– No er både Oslo og Bergen litt ferske i gamet. Dei har ikkje vore i politikken i fire år slik me har. Eg meiner det er heilt klart at det er eit vesentleg poeng om me ser på kvifor me har kome i den situasjonen me er i no. Så er det på grunn av ein byutviklingspolitikk som ikkje er god nok. Det gjer at folk må flytte seg over lange avstandar for å komme seg på jobb, seier Myrhol.

Då Myrhols partikollega Trym Aafløy stilte opp til duell om bompengar med Frp-leiar Siv Jensen under Arendalsveka vart han sett ut av eit spørsmål om fritt brukarval i eldreomsorga. Då også Myrhol fekk spørsmål om dette tok han sin partikollega i forsvar.

– I Stavanger har me fritt brukarval, og det var veldig rart at Siv Jensen stod i Arendal og sa at me var i mot. Det har ikkje vore oppe til avstemming i Stavanger denne perioden, så eg skjønner godt at Trym Aafløy ikkje var klar over det, seier Myrhol.

FNB på stand i Oslo tidlegare denne veka. Lokallaget i Oslo er i ein konflikt med Frode Myrhol, der dei er usamde i administrative spørsmål, og kor dei har ulikt syn på kven som eigentleg representerer partiet i hovudstaden. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Me har fått til mykje

Frode Myrhol representerer lokallaget i Stavanger, som er den einaste kommunen der Folkeaksjonen Nei til bompengar har hatt representantar den siste perioden. Han er difor ein av dei mest erfarne i partiet, og han er godt nøgd med kva dei har fått til i Stavanger dei siste fire åra.

– Åh, me har fått til ganske mykje. Om me ser på bypakken som er vår hovudsak, så har me klart å halde ope nokre vegar som skulle vere fysisk stengde. Me har fått vedtak om å snu ein bom på bybrua i Stavanger. Me har fått vedtak om å få konsekvensutgreiingar på bypakken, sa Myrhol, før han vart stansa av programleiaren.

– Har de fått kutta nokre takstar?

– Takstar har me ikkje fått kutte, dessverre. Men me er berre tre representantar i bystyret i dag.