– Kan ha blitt feilinformert om Andøya

– Etter min mening er vi veldig nær ved at statsråden faktisk har feilinformert både opinionen og kanskje også Stortinget, sier leder i Norges Offisersforbund Torbjørn Bongo.

Bongo mener argumentene som førte til at Andøya flystasjon skal erstattes av Evenes ikke lenger holder.

Torbjørn Bongo: -Feil argumenter ble brukt Foto: Nils Mehren / NRK

Han mener at luftvernbeskyttelse av også de maritime overvåkingsflyene ble brukt som et avgjørende argument for å velge Evenes som ny flybase. Overvåkingsflyenes oppgave fra basen på Evenes er blant annet å lete etter fiendtlige ubåter.

– Hovedargumentet faller bort

– De skal trekkes vekk fra Evenes i det øyeblikket vi nærmer oss en krigssituasjon. Derfor vil det ikke være behov for luftvern for å beskytte dem, sier Bongo.

Bongo mener dette bekreftes i den uavhengige kvalitetssikringsrapporten om Evenes, som ble lagt frem i begynnelsen av april. I den heter det:

«Vi forstår det slik at det ikke planlegges å operere MPA (maritime overvåkingsfly red anm.) fra Evenes under høyintensitetsoperasjoner. Vi savner en forklaring på hvordan MPA-ene skal løse sine oppgaver i nordområdene i væpnet konflikt. Dette burde vært utredet».

Bongo mener dette viser at hovedargumentet for nedlegging av Andøya flystasjon faller bort. Luftvern var en av hovedgrunnene til at delt løsning mellom Andøya og Evenes ble valgt bort, mener han.

– Fullstendig uten troverdighet

– Lederen for Norges Offisersforbund Torbjørn Bongo er fullstendig uten troverdighet når han påstår dette, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Han bygger et premiss som er feil og så beskylder han oss for å ha feilinformert Stortinget, sier han.

Bakke-Jensen avviser at luftvernbeskyttelse av de maritime overvåkingsflyene ble brukt som et avgjørende argument for å velge Evenes som ny base.

– En delt løsning ble ikke valgt fordi dette uansett ble for dyrt, sier Bakke-Jensen.

På spørsmål om det er sannsynlig at de maritime overvåkingsflyene kommer til å ha en begrenset rolle fra Evenes i en krigssituasjon svarer forsvarsministeren dette:

– Med en luftvernparaply på Evenes kan vi stå over lengre tidsrom og høyere intensitet, og dermed skaffe oss et bedre oversiktsbilde. Hvor lenge vil være en operativ vurdering, sier forsvarsministeren.

– Sannsynligheten for at flyene blir trukket bort fra Andøya på et tidlig tidspunkt ved krig eller konflikt er svært stor, fordi de er sårbare for angrep når de flyr, sier Bongo.

Departementet presiserer

Etter at den eksterne kvalitetssikringen av Evenes som flybase etterlyser hvilken rolle de maritime overvåkingsflyene skal ha på Evenes i krig, kom Forsvarsdepartementet med en presisering i går. Der gjør departementet det klart at all infrastruktur som blir bygd for disse flyene på Evenes i fredstid, også skal brukes i såkalte høyintensitetssituasjoner, det vil si krig.

Stortinget vedtok i november 2016 langtidsplanen for forsvaret med Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiets stemmer. Der ble det vedtatt å legge ned Andøya flystasjon.