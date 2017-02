– Kaci minnet oss om at politikere ikke bare er ute etter makt

Nobelkomiteen meddelte mandag morgen at Kaci Kullmann Five er død etter kreftsykdommen som rammet henne igjen i fjor høst.

– Hun var en type politiker som minner oss om at politikere ikke bare er ute etter makt, sier førsteamanuensis II i norsk politisk samtidshistorie og forfatter bak boken «Høyres Historie 1975-2005» Hallvard Notaker til NRK.

En ideologisk reflektert politiker

Kaci Kullmann Five utfordret Høyre blant annet på miljø og likestilling, forteller Hallvard Notaker. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Notaker forteller at Kullmann Five var den tydeligste representanten for de nye strømningene i Høyre i 1970-årene.

– Hun utfordret partiet på miljø, likestilling og en del spørsmål om global solidaritet. Dette er saksfelter hvor mye forandret seg i 1970-årene, forteller Notaker.

– Hvordan vil du beskrive Kullmann Five som politiker?

– Jeg tror ikke hun var motivert av personlig makt, men var oppriktig engasjert i de sakene hun arbeidet med. Det er lite som tyder på at personlig karriere var målet i seg selv, sier Notaker.

«Høyrefeministene»

På slutten av 1970-tallet var Five med i en gruppe i Høyre som kalte seg for «Høyrefeministene». Gruppen bestod blant annet av Annelise Høegh, Else Bugge Fougner, Astrid Gjertsen, Ingeborg Moræus Hanssen, Mona Røkke og Kaci Kullmann Five.

– Det var en veldig interessant gruppe. Dette var unge kvinnelige politikere som nådde veldig langt. De ville blant annet gjøre likestillingspolitikk til Høyrepolitikk, forteller Notaker før han legger til:

– Det er en tydelig sammenheng mellom det denne gruppen diskuterte og mange av standpunktene Kullmann Five hadde senere. Hun visste hvorfor hun mente det hun mente.

Notaker forteller at Kullmann Five var villig til å stikke fram hodet i vanskelige spørsmål, noe som kan beskrives med partilederutspørringen på NRK i 1977.

– I sin nasjonale debut ble hun blant annet konfrontert med sin støtte til selvbestemt abort. Det var et av tidens mest omstridte politiske spørsmål i Norge, og minst like omstridt i Høyre. Som ung politiker fra Bærum så var det åpenbart ikke den letteste veien å profilere seg slik, forteller Notaker.

Kaci Kullmann Five var ikke redd for å stikke hodet frem i vanskelige spørsmål, forteller Hallvard Notaker. Her er hun avbildet sammen med tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland under EU-debatten i Stortinget i 1991. Foto: Johnny Syversen / NTB scanpix

Willochs etterfølger

Kullmann Five gjorde en svært viktig jobb for likestilling i norsk politikk, forteller NRKs kommentator Lars Nehru Sand. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I 1991 ble Kullmann Five Høyres første kvinnelige leder. NRKs kommentator Lars Nehru Sand forteller at hun sammen med en rekke andre kvinnelige politikere gjorde en svært viktig jobb for likestilling.

– Alle disse tingene som i dag kan virke smått er det kvinner som Kaci Kullmann Five som har jobbet svært hardt for i partiene, sier Nehru Sand.

Da hun tok over som partileder var det en spesiell situasjon i Høyre.

– Hun overtok etter Kåre Willoch hadde gått av som statsminister. Dette var en krevende periode for Høyre. Hun ble heller aldri statsminister selv, men i sin tid som leder utviklet hun partiet, forteller Nehru Sand

Tok over for Gro

Kommentator i VG Hanne Skartveit minnes Kullmann Five som en veldig varm og omtenksom person, med et glødende engasjement.

VG-kommentator Hanne Skartveit forteller at Kullmann Five bergtok hele landet med hennes kunnskap.

– Hun var så kunnskapsrik og velformulert, hun bergtok hele landet. Først som leder av Unge Høyre, før hun tok over som leder av Høyre. Hun viste dessuten at det var mulig for kvinner å ha denne typen verv, sier Skartveit til NRK.

Skartveit tror Kullmann Fives tid som handelsminister og arbeidet med EØS er noe av det hun vil bli mest husket for.

– Hun jobbet dag og natt for norske interesser. Hun var en veldig, veldig god handelsminister som bar videre arbeidet Arbeiderparti-regjeringen til Gro Harlem Brundtland hadde startet.

– Jeg tror Gro først var skeptisk til å gi fra seg jobben med EØS, men hun så at Kaci gjorde en enormt viktig innsats. Kullmann Five satt nok sitt største merke på Norge gjennom å sikre oss en tilknytning til EU, forteller hun.