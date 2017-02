Bane NORs nye konsernsjef Gorm Frimannslund tjener 2,75 millioner kroner i årslønn.

Det er et realt byks fra forgjengeren i Jernbaneverket, Elisabeth Enger, som tjente drøyt 1,5 millioner kroner.

– Vi kan ikke se at jobben til Frimannslund er blitt så mye annerledes fra jobben Enger gjorde i Jernbaneverket. Vi reagerer på at det brukes mye penger på lønnshopp for sjefene mens bedriften må spare enorme beløp, sier Jernbaneforbundets leder Jane B. Sæthre til NRK.

Så mye har lønnen endret seg etter at Jernbaneverket ble til Bane NOR. Foto: NTB Scanpix / NRK

Skal spare

Både Bane NOR og NSB går for tiden gjennom kuttrunder med nedbemanning for å ruste seg på konkurransen som regjeringens jernbanereform legger opp til. I Bane NOR er det varslet kutt på 500 millioner kroner.

– Når de tar ut så store lønnshopp, motiverer de ikke de ansatte til å være med på nedskjæringer etterpå, sier Sæthre.

– Jeg syns det er uhørt og det er å bruke pengene feil. Pengene bør ut på sporene, vi bør kjøpe tog. Dette er fellesskapets midler, mener fagforeningslederen.

– Større ansvar

Bane NORs styreleder Siri Hatlen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Selv om 170 ansatte har forsvunnet ut av Bane NOR til det nye Jernbanedirektoratet, har topplederen også fått nye oppgaver gjennom overtakelsen av ROM eiendom, som er NSBs eiendomsmasse. I tillegg har Frimannslund fått større regnskapsansvar.

Toppjobbene før og etter reformen er dermed ikke sammenlignbare, mener styreleder Siri Hatlen.

– Da styret skule ansette konsernsjef, var det en ekstern prosess og Gorm Frimannslund ble valgt i konkurranse med andre kandidater, sier Hatlen.

Frimannslund var tidligere infrastruktursjef i Jernbaneverket. Hatlen mener styret fant et naturlig lønnsnivå for konsernsjefen godt innenfor Statens retningslinjer for lederlønn.