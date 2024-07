– Jeg skal innrømme at det gikk et lite stressmoment gjennom salen akkurat da han sa det.

Det sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) da han gjestet Dagsnytt 18, om øyeblikket Joe Biden introduserte den ukrainske presidenten som Putin.

Biden kalte Zelenskyj for Putin

I etterkant av Dagsnytt 18 utdyper utenriksministeren:

– Det var jo egentlig det eneste feilgrepet fra ham på dette møtet, men det var uheldig at han introduserte Zelenskyj som Putin av alle mennesker. Han tok seg i det med en gang.

– Det må være ganske stressende for ham

– Det vi kunne merke der, var hvordan alle nå ser på Biden veldig nøye. Måler alt han gjør opp mot det store spørsmålet om hans alder, legger Barth Eide til.

Espen Barth Eide

Joe Biden (81) har nærmest blitt fulgt med lupe etter den katastrofale debatten mellom ham og Donald Trump.

Da Biden torsdag kveld, under det siste Nato-møtet, introduserte Ukrainas president som Putin, bekreftet dette kritikernes anklager.

Det hjalp ikke at han kort tid etterpå introduserte sin visepresident Kamala Harris, som Trump.

USAs president forsnakker seg igjen

– Det må være ganske stressende for ham, for han hadde jo lyst til å være det han faktisk var. Nemlig en god vert for et veldig viktig internasjonalt møte sier han.

Utenom denne episoden beskriver Barth Eide Biden som «tilstede og aktiv, og åpenbart engasjert».

– Han brenner for Nato.

Demokratene undersøker ulike muligheter

Ifølge CNN som har snakket med flere demokrater, skal Nancy Pelosi og Barack Obama, privat ha diskutert fremtiden for Bidens presidentkampanje.

Ingen av dem skal være helt sikre på hvordan Demokratene skal gå videre for å slå Trump.

Dette har ikke blitt bekreftet av verken Pelosi eller Obama.

Nancy Pelosi

Pelosi har tidligere uttalt at det er legitimt å stille spørsmål ved Bidens helse. Barack Obama har på sin side ikke uttalt seg etter at han publiserte et innlegg på X etter debatten.

– Dårlige debattkvelder skjer, skrev Obama etter debatten 27. juni.

Verdensledere forsvarer Biden

Både Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz har kommentert forsnakkelsen.

De sier begge sier at sånt skjer.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har også forsvart Biden.

– Det er en talefeil, og vi kan alle komme til å si noe feil. Jeg tror at den eneste som gleder seg over dette er Putin, sa Fredriksen etter torsdagens toppmøtet.