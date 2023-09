– Jeg har gått gjennom et helvete. Nå er det slutt.

Mandag starter det hittil siste oppgjøret etter trygdeskandalen.

I 2015 ble Rune Halseth siktet for grovt bedrageri og falsk forklaring. Han hadde ikke opplyst at han var i Danmark mens han mottok arbeidsavklaringspenger.

Han ble dømt til fengsel i fem måneder og måtte sone 85 dager blant drapsmenn før han ble overført til soning med fotlenke.

Men dommen var helt feil.

STÅR FRAM: Rune Halseth og Marianne Evensen fra Debatten på NRK. De møter begge i retten på mandag. Foto: NRK

Tre Nav-ofre møter i retten

Norge hadde et regelverk som ikke var i tråd med EØS-avtalen.

Urett ble begått mot mange.

– Dette er ikke bare viktig for meg, men for alle mennesker i Norge hvor Nav og alle statsmaktene har brutt loven, og fortsetter å bryte den, sier Halseth, og viser til en ny feil fra Staten oppdaget i februar.

Fakta om trygdeskandalen Ekspander/minimer faktaboks * Trygdeskandalen også kalt NAV-skandalen kom for dagen i 2019. * Minst 86 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 7490 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. * Dette skyldes at Stortinget, domstolene og forvaltningen har tolket EØS-regelverket feil. * Saken gjelder personer som har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger mens de har oppholdt seg i andre land i EØS-området. * NAV stilte krav om at mottakere av disse ytelsene måtte oppholde seg på norsk jord. Dette var i strid med EØS-avtalen som slår fast at alle kan bevege seg fritt innenfor EØS-området. * Reglene har vært tolket feil siden innføring av et nytt EU-regelverk i 2012. * Det ble i november 2019 nedsatt et granskingsutvalg under ledelse av professor Finn Arnesen. * Granskingsutvalget la 4. august 2020 fram sin sluttrapport kalt «Blindsonen». Rapporten viste at det hadde skjedd en systemisk svikt ved behandlingen av regler og enkeltsaker.

Tre av ofrene for trygdeskandalen har gått til søksmål mot Staten. De krever en større oppreisning enn det har fått

Saken omtales som en pilotsak. Det betyr at utfallet får betydning i alle de andre sakene.

Rettssaken som starter mandag, kan blir det endelige oppgjøret.

– Jeg har gått gjennom et helvete. Nå er det slutt, sier Rune Halseth.

Feil siden 1994

Den norske trygdeskandalen kom til overflaten i 2019.

Nav hadde praktisert reglene for å ta med seg trygdeytelser til EU- og EØS-land feil. Norske myndigheter mente trygdemottakere ikke kunne motta ytelser fra Norge hvis man oppholdt seg i et annet land.

86 trygdemottakere ble feilaktig dømt. Nav har funnet 7490 personer som er berørt av EØS-feilen på en eller annen måte (Se fakta).

Ved årsskiftet var det totale økonomiske omfanget av utbetalinger og sletting av gjeld på om lag 375 millioner kroner.

Feilen strekker seg helt tilbake til 1994. Tallet på hvor mange som ble rammet, er fortsatt usikkert.

Har funnet 7490 berørte av Nav-feilen Ekspander/minimer faktaboks 790 av disse personene har fått uberettiget tilbakebetalingskrav fra NAV.

6401 personer har fått uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning på ytelser.

299 personer har fått både uberettiget tilbakebetalingskrav fra NAV og uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning. – Vi vet ikke hva det totale omfanget av berørte tilbake til 1994 er. Men det er trolig færre som er rammet før 1.6.2012 enn etter 1.6.2012, skriver Nav. Les mer her

Intern regjeringsrapport kan bli sentral

Bjørn Kvernberg er advokat for Nav-oppryddingen. Han sier en intern regjeringsrapport fra 2014 avdekker at regjeringen visste praksisen var i strid med EØS-reglene.

– I stedet for å stoppe praksisen, utvidet Staten forfølgelsen av disse menneskene, mener Kvernberg, og fortsetter:

– Derfor er dette forsettlig, i hvert fall grovt uaktsomt. Men det holder å bevise at det er myndighetsmisbruk, hevder Kvernberg.

Ifølge advokaten er det vanlig at oppreisning for krenkelser kan komme opp i «noen hundre tusen».

– Jeg tror det blir ganske mye høyere enn det. Her er det Staten som står bak. Det må være langt mer alvorlig enn når krenkelsen kommer fra en privatperson, sier Kvernberg.

Avviser påstand

Advokat David Magnus Myr hos Regjeringsadvokaten sier EØS-feilen har vært gjenstand for omfattende gransking, og viser til Arnesen-utvalgets rapport.

– Etter statens syn er det ikke noe som tyder på at noen med viten og vilje praktiserte reglene på en måte som var i strid med EØS-reglene, skriver Myr til NRK.

VIL IKKE BETALE MER: Advokat David Magnus Myr hos Regjeringsadvokaten. Foto: VIGDIS HELLA / NRK

Han sier Staten er enig i at de uriktig dømte skal få oppreisning.

– I saken som begynner neste uke ble to av saksøkerne dømt til fengsel på uriktig grunnlag. På grunn av dette har de fått 150.000 og 100.000 kroner hver i oppreisning av staten. Saksøkerne mener at de har krav på mer oppreisning enn dette. Staten mener at oppreisningsbeløpene de allerede er tilkjent, er riktige, skriver Myr.

Han sier det ikke er uvanlig at staten og personer som har vært utsatt for urettmessig straffeforfølgning, er uenige om hva som er riktig oppreisningsbeløp.

MØTTES PÅ STORTINGET: Jonas Gahr Støre (Ap) og Rune Halseth etter redegjøringen i Stortinget i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hva har lidelsen kostet?

Halseth har fått utbetalt 200.000 kroner i erstatning. Det skal dekke det økonomiske tapet han har hatt.

Saken som kommer opp i retten nå, gjelder også oppreisning, altså en kompensasjon for belastningen han ble utsatt for.

Det er her Staten har tilbudt 150.000 kroner, noe han mener er for lite.

I søksmålet trekker han blant annet fram følgende momenter:

Saken har vært en enorm påkjenning hvor Halseth har måttet forsvare seg gjennom tre rettsinstanser.

Han forsøkte å få soningsutsettelse. Det medførte at han ble pågrepet i egen bolig.

Han var innkalt til soning på lavt sikkerhetsnivå. Men han måtte sone store deler av dommen på høysikkerhetsavdeling.

Han fikk panikkangst og klaustrofobi under soningen. Han var redd for andre innsatte og vitne til slåsskamper mellom innsatte. Ved slike hendelser ble han innelåst på cellen som igjen medførte en forverring av hans panikkangst.

– Det er ikke bare for Staten å trykke på knappen, og tenke at «Klara» eller «Johan» nøyer seg med 50.000. Det er et helvete vi har vært gjennom. Det har gått ut over den fysiske og psykiske helsen i tillegg til familieliv, sier Helseth.

Han mener Staten ikke har gjort nok for å finne alle ofrene og at utbetalingene er for små.

– Her sitter tre uføretrygda personer som tar opp en kamp med ett av verdens rikeste land. Vi betaler med våre penger på en uføretrygd. Du kan tenke deg hvilken galskap dette er. De har tråkket på feil personer. tordner Halseth.

– Hva har saken gjort med deg?

– Den har ødelagt meg, gjort meg sykere. Jeg var på vei til å bli bedre, men ble sykere i fengselet. De har ødelagt mennesker, sier Halseth.

Ønsket Erna Solberg som vitne

Advokat Kvernberg ønsket at 25 tidligere politikere skulle møte for å forklare seg i retten, deriblant tidligere statsminister Erna Solberg og tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Det mener Oslo tingrett de ikke trenger. Men Per Olaf Lundteigen (Sp) fra arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget stiller som vitne for saksøkerne.