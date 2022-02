– Jeg gratulerer Jens Stoltenberg med å ha fått en viktig jobb

Jens Stoltenberg ble i dag utnevnt til sentralbanksjef for de neste seks årene. Han er nær venn av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som i dag gratulerer Stoltenberg med viktig jobb.

– Jeg har lyttet til finansministeren som har gitt begrunnelsen for at Finansdepartementet landet på det valget, og det var en grundig begrunnelse. Jeg gratulerer Jens Stoltenberg med å ha fått den viktige jobben, sier Støre til NRK.

Støre har tidligere erklært seg inhabil i ansettelsen av ny sentralbanksjef på grunn av sitt nære forhold til den tidligere statsministeren. Støre understreker overfor NRK fredag at han fra dag én ikke hatt noe med utnevnelsen å gjøre.

Han har tatt kontakt med lovavdelingen for å vurdere om det er områder han ikke bør gå inn i med Jens Stoltenberg som sentralbanksjef.

– Jeg vil be lovavdelingen vurdere om det er områder i mitt arbeid som blir berørt av dette, det har jeg ikke fått tips om til nå, men det tar jeg på største alvor slik at folk har tillit til at vi gjør jobbene våre på en ordentlig måte.

– Jeg slutter ikke å være venn med en fordi han har fått den jobben, men det er et vennskap som gjør at vi må ta hensyn til de posisjonene vi har, legger han til.

– Kritikerne mener dette fremstår som en politisk utnevnelse?

– Det tar jeg rett og slett avstand fra. Her er det en seriøs prosess som finansministeren har redegjort for, og de har valgt kandidaten de mener det er best til jobben, og det tar jeg til etterretning, sier Støre.

Vil fortsette å være venn med Støre

– Jeg vil fortsatt være venn med Jonas Gahr Støre, og mener jeg har erfaring med vennskap med personer hvor jeg også må vise at jeg kan ha integritet, eller la være å dele informasjon med, sier Stoltenberg etter utnevnelsen.

Han vil fortsette å være Ap-medlem, men sier han vil vise at han er partipolitisk nøytral som sentralbanksjef.

– Jeg er trygg på at jeg kommer til å gjøre den jobben på en måte som viser at banken har den uavhengigheten og integriteten den skal ha, sier Stoltenberg fra Brussel under pressekonferansen.

Finansdepartementet mener at vennskapet dem imellom ikke vil føre til at Stoltenberg er inhabil ofte eller systematisk i saker som Norges Bank skal behandle.

Fredag ble Jens Stoltenberg utnevnt som sentralbanksjef. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / Reuters

Omdiskutert

Spekulasjonene har pågått i flere måneder, og kampen om jobben har stått mellom Nato-sjef Jens Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Etterpå redegjorde Trygve Slagsvold Vedum (Sp) for ansettelsen på en pressekonferanse.

Jens Stoltenbergs kandidatur har blitt kontroversielt.

Både på grunn av hans nære vennskap til Norges statsminister Jonas Gahr Støre, men også på grunn av middager og samtaler han har deltatt på og i – lenge før Olsen varslet sin avgang.

Både Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, Rødt og MDG har flagget sin skepsis til Jens Stoltenbergs kandidatur til jobben som sentralbanksjef, eller til selve ansettelsesprosessen som Finansdepartementet har det formelle ansvaret for.