Det var mange ubesvarte spørsmål i luften da Berg entret pressekonferansen på Gardermoen: Hvorfor tok han på seg oppdraget som fikk han spiondømt? Visste Berg om de risikoene det innebar å dra på et etterretningsoppdrag til Russland?

På pressekonferansen var Frode Berg tydelig preget, og takket dem som har hjulpet til med å få ham utlevert fra Russland. Så begynte han å snakke om sakens kjerne:

– Jeg er dømt for spionasje, men jeg er ingen spion. Jeg har erklært meg ikke skyldig. Jeg er ingen agent, og har ikke følt meg vervet av E-tjenesten, sier Berg.

64-åringen ble løslatt etter nesten to år i fengsel i Russland, og landet på norsk jord lørdag kveld. Tirsdag fortalte han for første gang om det nesten to år lange fengselsoppholdet i Lefortovo-fengselet i Moskva.

Partileder i SV, Audun Lysbakken, reagerer på det Frode Berg forteller at han opplevde.

– E-tjenesten må få beskjed om at den typen press Frode Berg beskriver er uakseptabelt, og at tjenesten må ta hensyn til samfunnet i Sør-Varanger, sier Lysbakken.

Dypt bekymret

– Jeg er dypt bekymret etter å ha hørt Frode Berg i kveld. Det er alvorlig at han sier han følte seg presset, og ikke fikk ærlig informasjon. Slik kan ikke norske myndigheter opptre, sier Audun Lysbakken (SV).

Lysbakken påpeker at det nå er viktig med en debatt om E-tjenesten og hvordan den opptrer i grensesamfunnet Kirkenes og Sør-Varanger.

SV-leder Audun Lysbakken mener E-tjenesten må få beskjed om at den type press Frode Berg beskriver er uakseptabelt. Foto: NRK

– Norge vil ha sterkt og godt folk-til-folk-samarbeid, men har også behov for etterretning. Begge deler er legitimt, men det er uakseptabelt om etterretningen går fram på en måte som ødelegger for det viktige samarbeidet over grensen, sier han.

Partilederen mener regjeringen nå må sende et tydelig signal tid E-tjenesten:

– Regjeringen har et ansvar for å gi tydelige signaler til E-tjenesten. Den må få beskjed om at den typen press Frode Berg beskriver er uakseptabelt, og at tjenesten må ta hensyn til samfunnet i Sør-Varanger.

Stor tillit til EOS-utvalget

I en e-post til NRK svarer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på Lysbakkens uttalelser.

– Jeg er dypt bekymret etter å ha hørt Audun Lysbakken i kveld. Jeg har stort tillit til at Stortingets eget kontrollorgan, EOS-utvalget, gjør den nødvendige gjennomgang av saken.

STOLER PÅ STORTINGETS KONTROLLORGAN: Forsvarsministeren oppfordrer alle som har opplevd overtramp fra de hemmelige tjenestene til å kontakte EOS-utvalget. Foto: Peder Bergholt / NRK

Forsvarsministeren mener E-tjenesten gjør en viktig jobb:

– E-tjenesten gjør en viktig jobb for å trygge Norge, og det er en selvfølge at E-tjenestens virksomhet skjer innenfor lovlige rammer. Det ligger også tydelig formulert i alle styringssignaler fra regjeringen, sier Bakke-Jensen.

E-tjenestens kontrollorgan har i flere måneder jobbet med Frode Berg-saken, men vil enda ikke gå i detaljer om hva de har funnet.

Sterke ord om E-tjenesten

Harald Stanghelle, tidligere politisk redaktør i Aftenposten, har fulgt saken tett. Stanghelle mener at det var en klarttalende Frode Berg som møtte pressen i dag.

– Han forklarte at dette var noe han lurt inn i, han fikk ingen advarsel, og han ble noe man nesten kan kalle en ufrivillig spion, sier Stanghelle.

Stanghelle mener at Berg er klar på at E-tjenesten har tabbet seg ut, og at det var sterke karakteristikker man hørte under pressekonferansen.

Harald Stanghelle forteller at det ikke virker som om Frode Berg har fått munnkurv på måten han i dag snakket om etterretningsoppdraget i Russland. Foto: NRK

På direkte spørsmål fra NRK, sa Berg at han ikke ble informert om hva som kunne bli konsekvensene, om han ble pågrepet i Russland. Berg sa også han kan forstå at enkelte har vært kritiske til det han har gjort.

– Det er lett å være etterpåklok. Kall meg gjerne naiv, men jeg føler meg følt bak lyset. Det er et stort tillitsbrudd fra representantene fra E-tjenesten, sa Berg.

Kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene opplyser til NRK tirsdag kveld at E-tjenesten ikke ønsker å kommentere Bergs pressekonferanse.

Drepende dom

Rune Rafaelsen (Ap), ordfører i Sør-Varanger, forteller at han er imponert over Frode Bergs sjenerøsitet, og at han opplever Berg som sterk og klar.

– Berg kommer med en drepende dom over E-tjenesten. Dette er alvorlig, og sånn kan det ikke være, sier han.

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, sier at Frode Berg vil bli tatt godt vare på i hjembyen. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Tidligere i dag uttalte Rafaelsen at de ansvarlige i denne saken må prøve lære av dette, og at enkelte av lederne i E-tjenesten kanskje «burde finne seg noe annet å gjøre».

– E-tjenesten har misbrukt lokale personer og satt enkelte i en situasjon de ikke har hatt lyst til å være i. Jeg regner med at regjeringen ikke er interessert i en slik E-tjeneste, sier Rafaelsen.

Ordføreren forteller at det nå venter menneskelig varme i Sør-Varanger, og at Berg vil bli godt tatt vare på lokalt.

Har ikke fått munnkurv

I forkant av pressekonferansen var tidligere politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, spent på om Berg ville si noe om forholdet sitt til etterretningstjenesten.

– Hvilken type kontakt Frode Berg og Etterretningstjenesten har hatt, og hvordan han i dag ser på dette nå som han er en fri mann, er jeg spent på, sa Stanghelle.

Her ankommer Frode Berg pressekonferansen på Gardermoen tirsdag kveld. Foto: Pål Hansen / NRK

– Kan det være at han har fått munnkurv av etterretningstjenesten? Han møtte jo sjefen for e-tjenesten i går?

– Møtet i seg selv er jo interessant, fordi det stadfester jo indirekte at Frode Berg var etterretningstjenestens mann. I tillegg gikk sjefen for e-tjenesten ut og sa at han var glad for at Frode Berg var tilbake. Nærmere stadfesting av at Frode Berg har noe med etterretningstjenesten å gjøre, får du ikke.

Etter pressekonferansen sier Stanghelle at Frode Berg trolig har blitt bedt om å legge bånd på seg, men at han likevel ikke har inntrykk av at Berg er bundet på hender og føtter når han hører hvor klar Frode Berg er, og de sterke karakteristikkene Berg forteller om E-tjenesten.

Også Frode Berg selv sa at han ikke har fått begrensninger:

– PST eller E-tjenesten har overhodet ikke gitt meg noen begrensninger, sa Berg.

På grunn av sakens kjerne er det likevel enkelte ting som er strengt hemmelig, påpekte Berg, og snakket ikke om sensitive opplysninger om selve oppdraget.

Støtter personen, ikke handlingen

Øystein Hansen, som er talsmann for støttegruppa til Frode Berg i Kirkenes, sier at Støttegruppa jobber for å ivareta Folk til Folk-samarbeidet, og at de ikke håper Frode berg-saken har skadet det.

Lederen for støttegruppa til Frode Berg, Øystein Hansen, sier at Støttegruppa forstår at Frode Berg ikke er uskyldig, men at de støtter personen Frode Berg og hans familie. Foto: Arne Egil Tønset

– Er Frode Berg en helt uskyldig mann i dine øyne?

– Det har vi fått svar på at han ikke er. Han har jo påtatt seg en oppgave, og sier selv at han har vært naiv. Han er ikke en nei-mann, og man har visst om et svakt punkt i han, noe som har startet dette.

– Vi i Støttegruppa støtter ikke handlinga, men vi støtter personen Frode Berg, og vi støtter familien til Frode Berg.

Svært forandret

– Mange synes kanskje at det ser ut som om det er gode, gamle Frode Berg som sitter her ved siden av meg, og det er faktisk ikke helt sant.

Det sa Frode Bergs advokat, Brynjulf Risnes under pressekonferansen.

– Ingen kan gå gjennom det han har gått gjennom de siste to årene uten å bli forandret av det. Det er fortsatt tidlig i prosessen, og derfor er det også et par begrensninger her.

Advokaten til Frode Berg, Brynjulf Risnes, sier at Frode Berg har blitt forandret av det han har gått gjennom i de siste to årene. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

I forkant av pressekonferansen sa Bergs advokat, Brynjulf Risnes, at Berg hadde behov for å fortelle hva som skjedde, og hvorfor:

– Det er en unik sterk opplevelse han har vært gjennom. To år i et russisk fengsel med strengt regime under de forutsetningene hvor han i utgangspunktet ikke forstod hvorfor han havnet i fengsel, vil Berg kommentere, sier Brynjulf Risnes.