– Jeg anmeldte fotografen for å vise at dette ikke er greit

Den erfarne fotografen var mer enn dobbelt så gammel som kvinnen han hadde fått fotooppdraget av, sommeren 2015. Hun ønsket sensuelle portretter til sitt og mannens bryllupsjubileum, og var iført undertøy på en madrass i hans fotostudio.

Underveis fikk fotografen ereksjon. Han holdt hånden på skrittet og sa «dette er din skyld, at jeg er kåt» ifølge en dom fra Oslo tingrett.

Mannen sjekket bildene og sa at lyset ikke falt jevnt over kroppen, og rådet kvinnen til å smøre inn benene med olje. Fotografen mente det likevel ikke ble jevnt, og foreslo at han kunne hjelpe. Kvinnen sa at «det er greit, så lenge du er forsiktig». Med det mente hun at han ikke skulle nærme seg intime soner, forklarte hun i retten.

De to har sprikende forklaringer om hva som skjedde videre.

– Skled og landet med hånden

Fotografen ga sin forklaring i Oslo tingrett, der han sto tiltalt for seksuelle handlinger uten samtykke.

«Han gikk i sokkelesten og på et tidspunkt skled han på gulvet og kom da ved et uhell "over kjønnsorganet" hennes med hånden sin på en ikke "hyggelig måte"».

Kvinnen i 30-årene forklarte i retten at han befølte henne på kjønnsorganet, og bestrider at det var et uhell. Hun mener hun ga klart uttrykk for at hun ikke syns dette var greit, og sier at hun ble redd. Hun var alene med fotografen i hans studio.

– All fornuft sa «ta med deg tingene dine og løp ut, dette er ikke greit. Men så begynner tankene å kverne rundt hva som skjer hvis jeg løper, hva hvis døra er låst, hva hvis han griper tak i meg og presser meg, hva kan skje? sier kvinnen til NRK.

Hun forklarer at hun følte seg tvunget til å bli værende i situasjonen, fordi det var tryggere.

– Den følelsen har vært det som har satt spor i ettertid, at man blir tvunget til å finne seg i det og gå på akkord med seg selv. For å være trygg, forklarer hun.

Antok at saken ble henlagt

Etterpå ønsket kvinnen å anmelde, men var usikker om hun ville klare å gjennomføre det dersom det ble ord mot ord. Fotografen kunne nekte for det hele, uten at hun hadde bevis. Hun sier at hun regnet med at sannsynligheten var stor for en henleggelse.

Kvinnen i 30-årene vil være anonym, men vil uttale seg for å bidra til oppmerksomhet rundt rettigheter og lovverket. Uønsket seksuell oppmerksomhet, beføling og klåing har blitt et tema etter #metoo-kampanjen. Svært mange kvinner og menn har fortalt om trakassering og overgrep, som aldri ble meldt til politiet.

Det var en venn med politiutdanning som rådet kvinnen til å anmelde. Politikvinnen som tok imot anmeldelsen var tydelig på at det hun fortalte om var et lovbrudd. Uansett utfallet av saken hadde hun gjort det hun kunne.

– Da ville jeg vite at jeg hadde gjort mitt. Det var viktig at jeg sa tydelig ifra for at jeg skulle hade det godt med meg selv i ettertid. Tanken kom også tidlig om at det kunne være andre kvinner i samme situasjon.

Klåing og tafsing i straffeloven Ekspandér faktaboks Uønsket seksuell handling regnes som et overgrep og kan være berøring og «tafsing», eller nærgående kommentarer om kropp og utseende.

Det kan også være visning av pornografi, plystring og kroppsbevegelser med seksuell undertone.

Det gjelder også seksuelle forslag, og fysisk eller psykisk press om seksuelle tjenester.

Seksuelle handlinger kan straffes med fengsel inntil ett år. Mot barn under 16 år er straffen inntil seks års fengsel.

Seksuell trakassering er brudd på likestillingsloven og gjelder uønsket seksuell oppmerksomhet.

Ulikhet i makt og avhengighet mellom partene kan avgjøre i saker om trakassering. Det holder med én enkelt hendelse dersom den er alvorlig.

Retten trodde kvinnen

Et halvt år senere ble mannen tatt inn til avhør, og erkjente først det som hadde hendt. Saken havnet i konfliktrådet, men partene ble ikke enige om en løsning. Fotografen hadde ikke gitt en tilståelse. Først etter 2,5 år og flere runder ble saken tatt opp i Oslo tingrett.

Retten la kvinnens forklaring til grunn. De bemerker at fotografen var den profesjonelle part og at det ikke var noe ved situasjonen som skulle tilsi at hun ønsket tilnærmelser fra ham. Han er også tiltalt for å ha befølt en kvinne i tenårene på brystene, høsten 2014.

– Vi anser det som en alvorlig sak, det dreier seg om et tillitsbrudd mellom den profesjonelle aktør og fornærmede. Det er flere eksempler, også fra andre bransjer, sier aktor Ingvild Myrold, politiadvokat i Oslo politidistrikt.

Mannen ble dømt for uønsket seksuell handling, som går under overgrep i straffeloven. Dommen ble 30 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Det vil si at fotografen slipper å sone hvis ikke han begår nye lovbrudd i prøvetiden.

Ifølge fotografens forsvarer, har ikke mannen tatt stilling til om han ønsker å anke saken. Han ønsker ikke å kommentere dommen.

Råder andre til å anmelde

– Det var aldri viktig for meg om han kom til å sitte inne eller ikke. Det å bli trodd var det viktigste. Det er et signal om det ikke bare er jeg som syns at noe har vært galt, sier kvinnen.

Kvinnen ba ikke om erstatning og har ikke hatt bistandsadvokat. Selv om det har tatt lang tid og større belastning, vil kvinnen råde andre å gå til politiet.

– Man er forskjellig og man må jo kjenne på det selv hva som er riktig, men jeg kan bare anbefale å ta den kampen. For det gjør det lettere å leve med i etterkant. For min del var det verdt det.