– Innvandring kan true velferdsstaten

Høy innvandring av personer med små muligheter for selvforsørgelse vil gi forsterke presset på offentlige finanser.

Norge har så langt ikke lyktes godt nok med å innlemme flyktninger i arbeidslivet. Hovedårsak er mangel på kompetanse.

Det slår en ny offentlig utredning fast.

– Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere, sier utvalgsleder Grete Brochmann og fortsetter:

– Innvandring kan utfordre den historisk utviklede legitimiteten til velferdsstaten.

Hun mener at hvis arbeidslivet og velferdsstaten skal kunne håndtere denne situasjonen må flyktninger i større grad bli en del av det ordinære arbeids- og samfunnslivet.

– Flyktninger får ikke opphold for å bidra til norsk økonomi. Det er forskjell på arbeidsinnvandring og asyl. Men det er et mål at de skal delta i arbeidsmarked, sier Brochmann på pressekonferansen.

Flyktninger har større risiko for å bli avhengig av norske velferdsordninger. Grete Brochmann

– Et premiss for utredningen er høy innvandring, innleder professor Grete Brochmann, som har ledet utredningsarbeidet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Utvalget bak stortingsmeldingen mener derfor myndighetene bør investere mer i arbeid og utdanning for flyktninger, men ikke for hvem som helst:

– Ikke gi skole og arbeidsmuligheter til de som har minst sannsynlighet for å få opphold, anbefaler Brochmann.

LES OGSÅ: Høye norskkrav stenger jobbdøren for innvandrere

Hun sier at hvis de skal lykkes er to forhold avgjørende: Omfanget av innvandringen må stå i forhold til «absorberingskapasiteten» i arbeidsliv og velferdssystem, og nykommere må inkluderes på de sentrale arenaene i samfunnet.

– Hvis det norske samfunnet ikke lykkes med integreringen, er det risiko for at økende økonomisk ulikhet, sier utvalgslederen.

Støtter nikab-forbud

Brochmann har ikke tatt stilling til et nikab-forbud men mener det bør være nasjonale retningslinjer. I rapporten beskriver de det slik:

«Det anses i økende grad som legitimt å fastsette noen kriterier for hva som er akseptabel atferd på samfunnets felles arenaer. Slike kriterier kan knytte seg til bruk av religiøse symboler, der ansiktstildekkende plagg står i en særstilling, og krav om fritak fra undervisning eller arbeidsoppgaver.»

Dagens rapport er den andre om velferdsstat og innvandring fra utvalg ledet av Grete Brochmann. Den første rapporten kom i 2011, og la grunnlaget for mye av debatten om en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge de siste årene.

Saken oppdateres.