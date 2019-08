– Innvandrerungdom blir trakassert av politiet

Politiet blir beskyldt for trakassering og stigmatisering. Det er Oslo-rapperen og den tidligere kriminelle Mikal Bøckman, alias Flexi Aukan, som kom med kraftsalva under en debatt i Dagsnytt 18 onsdag kveld. Bakgrunnen er sammenstøtet med politiet på Bogerud i Oslo.

– Unge vokser opp og møter trakassering og stigmatisering fra de er små barn. De blir strippet og ransaket av politiet. Det skaper ikke tillit, mener Bøckman.

Mandag rykket politiet ut til Bogerud i Oslo hvor et 20-talls ungdommer og voksne opptrådte truende og aggressivt mot politiet. Politiet rykket ut etter meldinger om trusler ved bruk av kniv eller machete.

Politiet avviser trakassering

Enhetsleder i Oslo politidistrikt øst, John Roger Lund avviser på det sterkeste påstanden om trakassering av innvandrere.

– Vår tilnærming er å bygge tillit til ungdommen, både hjelpe dem og spille på lag med dem når de er utsatt for noe. Men når de bryter loven, må vi fortelle dem at det blir sanksjoner, sier Lund.

John Roger Lund i Oslo politidistrikt avviser at politiet trakasserer innvandrere. - Men de må vite når de bryter loven, han. Foto: Andreas Sundby / NRK

Skyves ut av samfunnet

Mikal Bøckman mener samfunnets måte å møte innvandrerne på, kan ha ført til sammenstøtet med politiet.

– Det handler om hvordan politiet angriper disse ungdommene og hvordan resten av samfunnet dytter oss ut via fattigdom. Det er strengere krav fra skolen og fra samfunnet. Det skaper mer utenforskap når vi møter et autoritær politi, sier rapperen.

Rapperen Mikal Bøckman hevder politiet ikke skaper tillit. Derfor ble det bråk på Borgerud i Oslo mandag. Foto: Magnus Torvald Bratten / NRK

Oslo politidistrikt stilte med et mannskap på 30–40 tjenestefolk for å få kontroll over menneskene, samt et politihelikopter.

– Politiet opplevde dem som aggressive. De gikk mot politiet, hadde fiendtlig holdning. Våre mannskaper måtte til slutt trekke våpen for å holde 20 ungdommene på avstand, sier John Roger Lund, enhetsleder i Oslo politidistrikt, øst.

Måtte bruke våpen mot ungdommer og voksne

Forebyggende

Det er 70 personer som driver med forebyggende i Oslo politidistrikt. I øst ble det økt med 30 stillinger, som er til stede der ungdommen ferdes, både på skole og fritid.

– Hva gjør dere for å dempe konflikten på Bogerud nå?

– De som ble pågrepet av politiet blir forklart hvorfor vi gjorde som vi gjorde. I tillegg står vi oppe på Bogerud og gir informasjon til befolkningen, forklarer Lund.

Politiet skal torsdag ha et møte med bydelsdirektøren for å følge opp saken på Bogerud.