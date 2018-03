Saliq var 14 år gammel da politiet kom og hentet foreldrene og de to yngste søsknene for å tvangssende dem ut av Norge.

Han og søsteren var hos en norsk familie. Det gjorde at de ikke ble tatt av politiet.

– Vi ble vekket med beskjed om at vi måtte forte oss. Politiet hadde omringet asylmottaket. Det var et stort sjokk. Jeg trodde jeg hadde sett foreldrene mine for siste gang, sier Saliq.

Gikk ikke ut av kirken på et halvt år

Han og søsteren ble puttet i en bil som kjørte rundt i timevis før de turde å kjøre til kirken der de fikk kirkeasyl. Der ble han sittende i et halvt år.

– Det var en tøff periode, spesielt for meg som var eldst av søsknene. Jeg måtte ta over mye av ansvaret som faren min hadde hatt. Jeg måtte passe på at de yngre søsknene mine hadde det bra, sier Saliq.

I det halve året han satt i kirkeasyl kunne han ikke gå ut av kirken.

– Da følte jeg meg utrygg. Jeg var redd for at politiet skulle vente utenfor eller hente oss hvis jeg gikk ut. Men vi satt der og hadde håp om at vi skulle få opphold, sier Saliq.

Ber myndighetene værne om asylinstituttet

Nå ber han myndighetene ikke røre kirkeasylinstituttet.

– Man må ha et håp hvis man blir urettferdig behandlet av myndighetene. Man må ha et håp og et trygt sted. Ikke ta fra folk det siste håpet, sier Saliq til NRK.